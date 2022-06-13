رئيس البرلمان العراقي يوقع بالموافقة على استقالة نواب الصدر

وقّع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، بالموافقة على استقالة نواب الكتلة الصدرية.



وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا، اليوم، رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي لتقديم استقالات أعضاء كتلته إلى رئيس مجلس النواب.

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الصدر قوله في رسالة خطية "على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري أن يقدم استقالات نواب الكتلة إلى رئيس مجلس النواب. مع فائق الشكر لهم لما قدموه في هذه الفترة القصيرة.. كما الشكر موصول لحلفائنا في تحالف إنقاذ وطن لما أبدوه من وطنية وثبات".



وتابع "هذه الخطوة تعتبر تضحية من أجل الوطن والشعب لتخليصه من المصير المجهول، كما ضحينا سابقاً من أجل تحرير العراق وسيادته وأمنه وازدهاره واستقراره".