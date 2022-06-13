الجيش الأوكراني: روسيا تتقدم بلوغانسك ونجحنا بصدها في سيفيرودونيتسك





ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية الأحد عن رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني القول إن القوات الروسية تركز جهودها في شمال منطقة لوغانسك وتستخدم المدفعية بشكل كثيف ولديها "ميزة التفوق الناري".

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وذكرت الوكالة أن زالوجني أبلغ نظيره الأميركي مارك ميلي أن القوات الأوكرانية تمكنت من صد القوات الروسية في بلدة سيفيرودونيتسك رغم كثافة النيران الروسية هناك، مشيرا إلى الوضع الوضع "معقد" خاصة في سيفيرودونيتسك.



ونقلت الوكالة عن زالوجني قوله إنه طلب مجددا من ميلي مساعدة كييف في الحصول على المزيد من أنظمة المدفعية من عيار 155 ملم في أقصر وقت ممكن. قال قائد الجيش الأوكراني، مساء الأحد، إن روسيا تتقدم في لوغانسك بفضل التفوق الناري، فيما أكد أن قوات بلاده نجحت بصد القوات الروسية في سيفيرودونيتسك رغم شدة القصف.ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية الأحد عن رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني القول إن القوات الروسية تركز جهودها في شمال منطقة لوغانسك وتستخدم المدفعية بشكل كثيف ولديها "ميزة التفوق الناري".وذكرت الوكالة أن زالوجني أبلغ نظيره الأميركي مارك ميلي أن القوات الأوكرانية تمكنت من صد القوات الروسية في بلدة سيفيرودونيتسك رغم كثافة النيران الروسية هناك، مشيرا إلى الوضع الوضع "معقد" خاصة في سيفيرودونيتسك.ونقلت الوكالة عن زالوجني قوله إنه طلب مجددا من ميلي مساعدة كييف في الحصول على المزيد من أنظمة المدفعية من عيار 155 ملم في أقصر وقت ممكن.



وأفاد مراسل "العربية" في أوكرانيا في وقت سابق نقلا عن مصادر ميدانية، أن المعلومات تفيد بسيطرة روسيا على أكثر من 70% من مدينة سيفيرودونيتسك، مشيرا إلى أن القتال بين القوات الأوكرانية وروسيا في شرق البلاد يقع في 35 مدينة وقرية.



وواصل الجيش الروسي، الأحد، ضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، بهدف تحرير أراضي دونباس شرقي أوكرانيا، فيما تستمر أوكرانيا في الدفاع المستميت بدعم مادي وعسكري من الغرب.



وتدور معارك طاحنة في شرق أوكرانيا خصوصا في مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك حيث تحدث الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن "قتال شوارع".



وفي آخر التطورات، أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير مستودع للأسلحة الغربية في منطقة ترنوبيل الأوكرانية بصواريخ "كاليبر"، وإسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز سو-25 في خاركيف ودونيتسك.



من جهتها، حذرت وزارة الدفاع البريطانية من أن روسيا تزيد في استخدام القوة للاستيلاء تدريجيا على مناطق في سيفيرودونتسك وحولها. وقالت الوزارة عبر "تويتر" إن روسيا تواصل السعي إلى حشد المزيد من الوحدات المقاتلة ونشرها في أوكرانيا، مشيرة إلى أن موسكو بدأت على الأرجح في الأسابيع الأخيرة، التجهيز لنشر لواء ثالث من بعض التشكيلات القتالية. وأضافت أن "روسيا ستعتمد على الأغلب على تجنيد عناصر جديدة أو جنود احتياط لتتمكن من الدفع بوحدات جديدة".



وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، صباح الأحد، أن القوات الروسية تشن هجمات على سيفيرودونيتسك "من دون أن تحقق نجاحا"، مشيرة إلى أن الجنود الأوكرانيين صدوا جيش موسكو بالقرب من فروبيفكا وميكولايفكا وفاسيفكا. روسيا تسيطر على 70% من سيفيرودونيتسكوأفاد مراسل "العربية" في أوكرانيا في وقت سابق نقلا عن مصادر ميدانية، أن المعلومات تفيد بسيطرة روسيا على أكثر من 70% من مدينة سيفيرودونيتسك، مشيرا إلى أن القتال بين القوات الأوكرانية وروسيا في شرق البلاد يقع في 35 مدينة وقرية.وواصل الجيش الروسي، الأحد، ضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، بهدف تحرير أراضي دونباس شرقي أوكرانيا، فيما تستمر أوكرانيا في الدفاع المستميت بدعم مادي وعسكري من الغرب.وتدور معارك طاحنة في شرق أوكرانيا خصوصا في مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك حيث تحدث الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن "قتال شوارع".وفي آخر التطورات، أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير مستودع للأسلحة الغربية في منطقة ترنوبيل الأوكرانية بصواريخ "كاليبر"، وإسقاط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز سو-25 في خاركيف ودونيتسك.من جهتها، حذرت وزارة الدفاع البريطانية من أن روسيا تزيد في استخدام القوة للاستيلاء تدريجيا على مناطق في سيفيرودونتسك وحولها. وقالت الوزارة عبر "تويتر" إن روسيا تواصل السعي إلى حشد المزيد من الوحدات المقاتلة ونشرها في أوكرانيا، مشيرة إلى أن موسكو بدأت على الأرجح في الأسابيع الأخيرة، التجهيز لنشر لواء ثالث من بعض التشكيلات القتالية. وأضافت أن "روسيا ستعتمد على الأغلب على تجنيد عناصر جديدة أو جنود احتياط لتتمكن من الدفع بوحدات جديدة".وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، صباح الأحد، أن القوات الروسية تشن هجمات على سيفيرودونيتسك "من دون أن تحقق نجاحا"، مشيرة إلى أن الجنود الأوكرانيين صدوا جيش موسكو بالقرب من فروبيفكا وميكولايفكا وفاسيفكا.

وقال حاكم منطقة لوغانسك إن أوكرانيا لا تزال تسيطر على مصنع "آزوت" للكيماويات في مدينة سيفيرودونتيسك حيث يحتمي مئات المدنيين. وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الأوكراني "آزوت غير محاصر، والقتال يدور في الشوارع المجاورة للمصنع". وتابع قائلا: "إنه يتوقع أن تبذل القوات الروسية أقصى جهودها وتحاول السيطرة على المدينة سواء اليوم أو غدا".



وستفتح السيطرة على سيفيرودونيتسك لموسكو الطريق لمدينة كبرى أخرى هي كراماتورسك في حوض دونباس المنطقة التي يشكل الناطقون بالروسية غالبية سكانها وتريد روسيا السيطرة عليها بالكامل. ويسيطر انفصاليون موالون لروسيا على أجزاء من هذه المنطقة الغنية بالمناجم منذ 2014.



وتوقع مسؤول عسكري أميركي كبير أن تسيطر روسيا على منطقة لوغانسك الأوكرانية بأكملها في غضون أسابيع قليلة.



وأضاف المسؤول الأميركي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيت-شانسك في لوغانسك قد تسقطان في غضون أسبوع، الأمر الذي يؤدي إلى سيطرة روسية على كل من لوغانسك ودونيتسك اللتين تشكلان معا منطقة دونباس.