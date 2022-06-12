تشريعيات فرنسا.. تقدم معسكر ماكرون في الجولة الأولى

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يبدو حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في موقع جيد ليظل القوة السياسية الأولى في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، لكنه قد لا يحقق الغالبية المطلقة، بحسب تقديرات أولية لنتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد.وفي تقديرات لـ"إيفوب فيدوسيال"، فإن حزب ماكرون سيحصد ما بين 275 و310 مقاعد، في حين توقع معهد "ايبسوس" أن يفوز بما بين 255 و295 مقعداً، علماً بأن الغالبية المطلقة هي 289 مقعداً. وعلى صعيد عدد الأصوات، أظهرت التقديرات نتيجة متقاربة بين معسكر الرئيس الذي أعيد انتخابه في أبريل وتحالف اليسار.ومع ذلك، فإن التوقعات تشير إلى أغلبية واضحة للرئيس الليبرالي في توزيع المقاعد بعد الجولة الثانية من الانتخابات.وتوجّه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع، الأحد، في الجولة الأولى من جولتين ستقرران ما إذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون سيحصل على أغلبية كافية في البرلمان أو سينتهي به الأمر دون الدعم اللازم لتنفيذ أجندته الإصلاحية.