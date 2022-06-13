في الحرب مع اوكرانيا: هل قلبت روسيا الموازين لصالحها؟

يبدو أن الحرب في أوكرانيا التي استهلت بكارثة روسية، بعد أن حاولت قواتها الاستيلاء على كييف وفشلت، قد بدأت بالتحول، في ظل قيام روسيا حالياً باختيار أهدافها الإقليمية، وفي ظل افتقار أوكرانيا إلى الأسلحة التي تحتاجها، أضف إلى ذلك تراجع التأييد الغربي للمجهود الحربي في مواجهة ارتفاع أسعار الغاز والتضخم المتسارع.

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وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "بعد مرور أكثر من مائة يوم من الحرب غير المبررة التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أن دفعه اقتناعه بأن أوكرانيا هي أرض مأخوذة ظلماً من الإمبراطورية الروسية، لم تكن روسيا قريبة ولو قليلاً من النصر. ولكن يبدو أن قواتها تحرز تقدمًا بطيئًا ومنهجيًا ودمويًا نحو السيطرة على شرق أوكرانيا. يوم السبت، وعد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالنصر مرة أخرى. وقال في خلال ظهور عبر تقنية الفيديو في مؤتمر في سنغافورة، "سننتصر بالتأكيد في هذه الحرب التي بدأتها روسيا". وأضاف: "يتم تحديد القواعد المستقبلية لهذا العالم في ساحات القتال في أوكرانيا". ومع ذلك، فإن الأيام الأولى الحماسية للحرب - عندما صد الأوكراني المستضعف مهاجمًا مخادعًا وقصف بوتين العشوائي الذي وحد الغرب في حالة من الغضب - بدأت تتلاشى. وبدلاً من ذلك، هناك حرب تتطور إلى ما يقول المحللون بشكل متزايد أنه سيكون عبئًا طويلاً، مما يضع ضغطًا متزايدًا على حكومات واقتصادات الدول الغربية وغيرها في كل أنحاء العالم. لا يوجد مكان يتجلى فيه هذا الشق أكثر مما هو عليه في منطقة دونباس الشرقية بأوكرانيا. على الرغم من المناشدات العاجلة للغرب للحصول على مزيد من الأسلحة الثقيلة، يبدو أن القوات الأوكرانية تفتقر إلى ما يلزم لمواجهة استخدام روسيا للمدفعية في قصف المدن والقرى بالأرض المحروقة. بينما تكبح أوكرانيا روسيا في مدينة سيفيرودونيتسك الإقليمية الرئيسية، فإنها تتكبد خسائر فادحة - ما لا يقل عن 100 حالة وفاة يوميًا - وتحتاج بشدة إلى المزيد من الأسلحة والذخيرة".

وتابعت الصحيفة، "يبدو أيضًا أن روسيا تحرز تقدمًا في بسط السيطرة على البلدات التي استولت عليها، بما في ذلك ميناء ماريوبول الذي تمت تسويته على البحر الأسود. لقد شرعت في إقناع وإكراه السكان الباقين على أن مستقبلها يكمن في ما يراه بوتين على أنه إمبراطوريته المستعادة. يواجه المواطنون هناك وفي مدن مثل خيرسون وميليتوبول خيارًا كئيبًا: إذا كانوا يريدون العمل، فيجب عليهم أولاً الحصول على جواز سفر روسي، وهو إهانة عرضت لتأمين ما يشبه الولاء لموسكو. إن الدعاية التي تقارن بوتين ببطرس الأكبر، أول إمبراطور لروسيا، يتم إطلاقها من السيارات في ماريوبول فيما أطلق عليه بيترو أندريوشينكو، مستشار عمدة المدينة، لقب هجوم "تاريخي زائف". إن المقارنة، التي صنعها بوتين، عزيزة على قلب الرئيس الروسي. لقد أصر مرارًا وتكرارًا على أن أوكرانيا ليست أمة حقيقية وأن هويتها الحقيقية هي الروسية. ومع ذلك، فقد عزز غزوه الهوية الوطنية الأوكرانية وحفزها بطرق لم يكن من الممكن تصورها من قبل. وتواجه روسيا صعوباتها الخاصة، لا سيما في جنوب أوكرانيا، حيث لا تزال العاصمة الإقليمية خيرسون التي تم الاستيلاء عليها في وقت سابق من الحرب محل نزاع. تصاعدت هجمات جنود ومدنيين أوكرانيين سابقين في الأسابيع الأخيرة. ولم تُعرف بعد الخسائر الروسية في الحرب، لكنها وصلت بالتأكيد إلى عشرات الآلاف، وهو مصدر محتمل للغضب تجاه بوتين، الذي تزداد قبضته الاستبدادية على روسيا".

وأضافت الصحيفة، "حتى وإن أظهر الاقتصاد الروسي مرونة مدهشة، إلا أنه تضرر بشدة من العقوبات الغربية؛ فهجرة الأدمغة ستقوض النمو لسنوات عديدة. ومن غير المرجح أن يتغير وضع بوتين المنبوذ في الغرب. ومع ذلك، في أماكن أخرى، في إفريقيا وآسيا، يكون دعم الغرب - وأوكرانيا - أكثر دقة. لا ترى العديد من الدول اختلافًا كبيرًا بين غزو بوتين لأوكرانيا وغزو الولايات المتحدة للعراق في عام 2003؛ يبدو أنه من غير المحتمل إقناعهم بطريقة أخرى. بشكل عام، هناك استياء في كثير من العالم النامي مما يُنظر إليه على أنه هيمنة أميركية، من مخلفات القرن العشرين. في هذا السياق، لا يُنظر إلى الشراكة القوية بين الصين وروسيا بالعداء والقلق اللذين تثيرهما في الغرب، بل على أنها تحدٍ مفيد لنظام عالمي يهيمن عليه الغرب. حاول وزير الدفاع الأميركي، لويد جيه أوستن الثالث، في زيارة إلى آسيا للتحذير من عدوان صيني محتمل ضد تايوان، يوم السبت تعزيز الدعم لدعم الغرب المتشدد لأوكرانيا ضد الغزو الروسي. وقال: "هذا ما يحدث عندما تقرر القوى الكبرى أن شهواتها الإمبريالية أهم من حقوق جيرانها المسالمين". وأضاف: "إنها معاينة لعالم محتمل من الفوضى والاضطراب لا يرغب أي منا في العيش فيه". في حديثه في قمة أمنية في سنغافورة، قال أوستن إن الغزو الروسي هو "ما يحدث عندما يدوس الظالمون على القواعد التي تحمينا جميعًا". وتحدث بعد أن أعرب زيلينسكي عن قلقه في خطابه المسائي من أن انتباه العالم قد ينحرف بعيدًا عن أوكرانيا".

وبحسب الصحيفة، "مع ارتفاع التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ أربعة عقود في الولايات المتحدة وبريطانيا، وانهيار الأسواق المالية، وارتفاع أسعار الفائدة، ونقص الغذاء الذي يلوح في الأفق، فإن مثل هذا الانجراف في التركيز بعيدًا عن حرب طويلة نحو مخاوف محلية أكثر إلحاحًا قد يكون أمرًا لا مفر منه. الحرب ليست مسؤولة عن كل هذه التطورات، لكنها تؤدي إلى تفاقم معظمها - وليس هناك نهاية في الأفق. إن مزيجًا من التضخم المرتفع والركود، الذي اعتبره العديد من الاقتصاديين أمرًا معقولاً، سيذكرنا بفترة السبعينيات، عندما دمرت الصدمة النفطية الأولى الاقتصاد العالمي. مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة بعد أشهر فقط، لا يستطيع الرئيس بايدن والديمقراطيون تحمل نفقات موسم حملته الانتخابية فيما يهيمن عليها الحديث عن البنزين الذي يبلغ سعره 5 دولارات للغالون والتضخم. ومع ذلك، فإن مقومات حرب طويلة واضحة بما فيه الكفاية. ليس هناك ما يشير إلى استعداد روسي لتسوية إقليمية. في الوقت نفسه، لا تزال المقاومة الأوكرانية قوية بما يكفي لجعل أي تنازل رسمي عن الأراضي أمرًا لا يمكن تصوره تقريبًا. والنتيجة هي طريق مسدود، وهو بعيد كل البعد عن الاقتناع الأولي الواضح لبوتين بأن القوات الروسية سوف تتوغل في كييف، عاصمة أوكرانيا، لتلقى ترحيبًا حارًا".

وأضافت الصحيفة، "تكمن بعض جذور الحرب في القرار الاستراتيجي لأوكرانيا بالاقتراب من الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة والابتعاد عن موسكو. لم يستطع بوتين تحمل هذا التحول، الذي عززته الآن مواجهة وحشية مع الأساليب العسكرية الروسية في أوكرانيا. التقت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بزيلينسكي يوم السبت في كييف في عرض للدعم. ويفكر الاتحاد الأوروبي في منح أوكرانيا الوضع الرسمي للمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي في اجتماع قمة يومي 23 و 24 حزيران. في باريس، دار حديث عن زيارة محتملة للرئيس إيمانويل ماكرون لأوكرانيا بعد ذلك الاجتماع. في أوكرانيا وخارجها، تعرض ماكرون، الذي تحدث بانتظام مع بوتين منذ بدء الحرب في شباط، لانتقادات شديدة لإصراره على ضرورة تجنب "إذلال" روسيا من أجل إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة. وتراجع مسؤول رئاسي فرنسي عن ذلك يوم السبت قائلا: "نريد فوز أوكرانيا. نريد استعادة وحدة أراضي أوكرانيا"."

وختمت الصحيفة، "بعد المجزرة الروسية في بوتشا، بالقرب من كييف، وفي ماريوبول، تبدو فرص نجاح الدبلوماسية بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى. حتى أنه من غير الواضح ما الذي قد يعنيه مصطلح "النصر" لأي من الجانبين".