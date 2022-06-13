أسرارٌ لا تعرفونها عن السفر عبر الطائرات.. أرقام مثيرة تكشف الكثير

نشر موقع "سكاي نيوز عربية" تقريراً كشف عن أرقام مثيرة مرتبطة بالسفر عبر الطائرات.

ووفقاً للمعلومات المنشورة، فإنّ 90% من سكان العالم لم يركبوا أي طائرة في حياتهم. مع هذا، فإنّ 1 على 11 مليوناً هو احتمال خطر الوفاة في تحطم الطائرة، في حين أن أرقاماً أخرى رجحت التعرض للموت على متن الطائرة باحتمال واحد على 4.7 مليون.

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كذلك، أشار تقرير "سكاي نيوز" إلى أنه كل ثانية، تُقلع طائرة في مكان ما من العالم، في حين أن عدد المطارات هو 40 ألفاً.

مع هذا، فقد كشفت الأرقام أن 3.5 تريليون دولاراً هو حجم قطاع الطيران والرحلات الجوية. أما عدد الطائرات التي يمكن وجودها في المجال الجوي في الوقت نفسه فيصل إلى 16 ألفاً.

مع هذا، توجد أسرارٌ عديدة ترتبطُ بعالم الطيران، وفي ما يلي بعضها بحسب ما جاء في تقرير سابق لصحيفة "تلغراف" البريطانية:

1. المقعد الأكثر أماناً

توصلت غالبية الدراسات إلى أنه في حال السقوط والتحطم، فإن احتمال الوفاة يكون أعلى لدى ركاب المقاعد الأمامية من الطائرة، وهم عادة من الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.

وينصح خبراء الطيران بالجلوس في مقصورة الدرجة الاقتصادية قرب النافذة وعلى مقربة من مخرج الطوارئ للمحافظة على نسب أعلى للنجاة.

2. برج المراقبة

يجني موظفو المراقبة الجوية في بريطانيا مرتباً سنوياً يقدر بنحو 80 ألف جنيه إسترليني (100,371 دولار)، ويمكن أن يزيد هذا الراتب أو ينقص بحسب المطار الذي يعمل فيه هؤلاء ودرجة ضغط الرحلات.

ويحتاج العاملون في هذه المهنة إلى مهارة العمل من دون أخطاء، وتحت ضغط كبير.

3. ازدحام جوي

بحسب موقع "FlightRadar24" الذي يتابع حركة الطيران حول العالم، يتفاوت الزحام الجوي بحسب الوقت خلال اليوم والعام، حيث تسجل أعلى درجات النشاط وجود 16 ألف طائرة في المجال الجوي في نفس الوقت.

4. الهبوط من دون طيار

قد تبدو الفكرة مرعبة لكن حصولها وارد، وفي حال حدوثها لن تكون تلك نهاية العالم حسب ما يقول الطيار برونو غيليسن، فالطيار الآلي هو من يقود الطائرة عادة، لتتلخص مهمة القائد في العثور على زر اتصال الراديو وطلب النجدة.

وعند التواصل مع الموظفين على الأرض سيتلقى إرشادات لهبوط الطائرة باستخدام الطيار الآلي.

5. الهبوط الاضطراري

ليس الأمر نادر الوقوع حسب ما يظن كثيرون، بل هو أمر اعتيادي تختبره المطارات بشكل مستمر.

على سبيل المثال، شهد مطار هيثرو بالعاصمة في العام 2013 51 حالة هبوط إضطراري، وعام 2012 وصل عدد الحالات إلى 40.

6. المطبات

كل ما تعرفه عن المطبات الجوية، مهما كانت مخيفة بالنسبة لك، لايمكنك أن تقارنه مع الأنواع الشديدة من هذه المطبات كونها نادرة الحدوث.

يقول ستيف أولرايت الطيار في الخطوط الجوية البريطانية إنه على مدى مسيرته المهنية التي طار فيها أكثر من 10 آلاف ساعة، لم يختبر المطبات الشديدة سوى خمس مرات فقط.

7. نوافذ مستديرة

تسبب خلل في تكوين الطائرة التي كانت نوافذها مربعة الشكل في حادثتي تحطم طائرتين عام 1954.

وكانت الزوايا الحادة للنوافذ تضع الإطار الحديدي تحت ضغط أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من حجم الضغط في أماكن أخرى من الطائرة.

8. الأمتعة الضائعة

تنص قوانين المطارات على أن الأمتعة التي لا يتقدم أحد لأخذها خلال 90 يوما يتم التبرع بها أو عرضها في مزاد علني للبيع.

9. طائرة بلا محركات

تعتبر حالة تعطل المحركات الأربعة في الطائرة دفعة واحدة حالة نادرة الحدوث، لكن حدوثها لا يعني النهاية. يقول الطيار البريطاني باتريك سميث إن حوادث شبيهة وقعت، وتمكن الطيار من الهبوط بالطائرة بفضل قوة الدفع المتبقية من دون وقوع حوادث.

10. طعام الطائرة

قد تشعر أن طعم ما يقدم لك من وجبات في الطائرة سيء، وهذا لا يعود إلى نوعية الطعام المقدم بل إلى الضغط الذي يتعرض له الركاب على متنها، والذي يتسبب بجفاف المجاري التنفسية ما يؤثر على حليمات التذوق في اللسان. ولهذا تقوم شركات الطيران بزيادة نسبة الملح والبهارات.