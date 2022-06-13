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عربي-دولي

إيران: استهداف مقر الموساد في أربيل كان عملية صغيرة وأصاب هدفه

Lebanon 24
13-06-2022 | 06:30
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وجهت إيران، اليوم الاثنين، نصيحة لـ"أصدقائها في العراق"، تقضي بأن "لا يسمحوا باستغلال أراضيهم وحدودهم لأعمال تخل بأمن إيران".

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيل زادة: "نوصي أصدقاءنا في العراق ألا يسمحوا باستغلال أراضيهم وحدودهم لأعمال تخل بأمن إيران".
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وأضاف خطيب زادة: "أعطينا المعلومات الكافية للطرف العراقي بشأن طبيعة هذه الخطوات، وما قمنا به من استهداف مقر الموساد في أربيل كان عملية صغيرة وأصاب هدفه".

هذا ورفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التعليق على الأنباء حول استهداف عناصر من الموساد في أربيل قائلا: "نرد على إسرائيل في موقعها وليس في دول ثالثة".

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أعلن أن السلطات الإيرانية لم تقدم أي دليل لبغداد، على استخدام الموساد الإسرائيلي للموقع الذي تعرض للقصف في أربيل في آذار الماضي.
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