27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
خبيرة أوروبية: لهذه الأسباب العقوبات الغربية تسعد روسيا
Lebanon 24
13-06-2022
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت الخبيرة الاقتصادية التشيكية، إيلونا شفيغليكوفا، في مقال نشرته صحيفة "Časopis argument" إن العقوبات الأوروبية تجعل روسيا سعيدة بالوضع في سوق الطاقة، على عكس الدول الأوروبية.
وأوضحت الخبيرة أن العقوبات الغربية ستجعل روسيا في وضع مريح في سوق الطاقة، حيث ستكون قادرة على الحصول على دخل إضافي بفضل ارتفاع أسعار الوقود.
Advertisement
وأشارت إلى أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الذي تبيعه روسيا يؤثر بشكل كبير على الوضع في الاتحاد الأوروبي نفسه.
وكتبت شفيغليكوفا: "إن حظر النفط مناورة ستكون لها عواقب وخيمة على الاتحاد الأوروبي. في رأيي ستكون أسوأ بكثير بالنسبة للاتحاد الأوروبي منها بالنسبة لروسيا، التي ستجد بسهولة أسواقا بديلة".
وأشارت الخبيرة الاقتصادي إلى أن الاتحاد الأوروبي، وبدوافع إيدوليوجية، يرفع سعر النفط لنفسه، في الوقت نفسه، فإن المنطقة الأوروبية فقيرة من حيث احتياطيات المواد الخام، وتعتمد دولها على الاستيراد.
وقالت: "في الوقت الذي سيلهث فيه الاتحاد الأوروبي للبحث عن إمدادات جديدة ويعاني من الانقطاعات وكل ما يتعلق به، فستتمتع روسيا بأسعار النفط المرتفعة. وحتى إذا كان عليها بيع نفطها ببعض التخفيضات، فستظل الأسعار أكثر ربحية بالنسبة لها".
وأضافت: "الاعتقاد بأن مثل هذه السياسة ستؤدي إلى انهيار روسيا الاتحادية هو أمر سخيف، وعلى الأرجح لن يؤدي إلا إلى مزيد من الصعوبات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثٌ مروع في صوفر.. رقيبٌ أول بعمر الورد يخسر حياته! (صورة)
Lebanon 24
حادثٌ مروع في صوفر.. رقيبٌ أول بعمر الورد يخسر حياته! (صورة)
11:28 | 2022-06-12
12/06/2022 11:28:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُهدّد لبنان بـ"قصف عنيف".. ما أعلنه جيش العدو "خطير جداً"
Lebanon 24
إسرائيل تُهدّد لبنان بـ"قصف عنيف".. ما أعلنه جيش العدو "خطير جداً"
12:52 | 2022-06-12
12/06/2022 12:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولار صيرفة" سيتغير.. كيف سيُصبح؟
Lebanon 24
"دولار صيرفة" سيتغير.. كيف سيُصبح؟
02:15 | 2022-06-13
13/06/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يضع المسمار الاخير في نعش العهد
Lebanon 24
باسيل يضع المسمار الاخير في نعش العهد
01:00 | 2022-06-13
13/06/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رابعة الزيات تحتفل بخطوبة ابنها الوسيم "علي".. تعرفوا إلى العروس (صور)
Lebanon 24
رابعة الزيات تحتفل بخطوبة ابنها الوسيم "علي".. تعرفوا إلى العروس (صور)
02:35 | 2022-06-13
13/06/2022 02:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:34 | 2022-06-13
بعد أكثر من 100 يوم على الحرب... أرباح "ضخمة" لروسيا رغم العقوبات
09:30 | 2022-06-13
قتلى وجرحى جراء قصف القوات الأوكرانية لسوق مزدحمة في دونيتسك
09:00 | 2022-06-13
إحباط عملية إدخال شحنة مخدرات كبيرة إلى البصرة
08:30 | 2022-06-13
أوّل رئيس وزراء لبوتين: لم يعد هو نفسه
08:00 | 2022-06-13
الحربُ القادمة خطيرة.. "إسرائيل" تكشف النقاب عن أسلحة جديدة متطورة!
07:30 | 2022-06-13
مصر.. قناة السويس تعلن قراراً يخص ناقلات الغاز المسال
فيديو
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-06-11
13/06/2022 16:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
11:00 | 2022-06-10
13/06/2022 16:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
07:00 | 2022-06-10
13/06/2022 16:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact