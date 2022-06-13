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عربي-دولي

مصر.. قناة السويس تعلن قراراً يخص ناقلات الغاز المسال

Lebanon 24
13-06-2022 | 07:30
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أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، الاثنين، أنها قررت تمديد العمل بخصومات ممنوحة لناقلات غاز البترول المسال حتى نهاية 2022.

وستحصل ناقلات غاز البترول المسال العاملة بين الخليج الأميركي والموانئ الواقعة غرب جزر الهند وجزر المالديف حتى ميناء كوتشي على خصم بنسبة 20 بالمئة من الرسوم العادية لقناة السويس.
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بينما ستحصل الناقلات العاملة بين الخليج الأميركي والموانئ الشرقية المؤدية إلى ميناء كوتشي حتى سنغافورة على خصم قدره 55 بالمئة، وستحصل الناقلات العاملة حتى موانئ سنغافورة وموانئها الشرقية على خصم 75 بالمئة.
 
 
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