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إحباط عملية إدخال شحنة مخدرات كبيرة إلى البصرة

Lebanon 24
13-06-2022 | 09:00
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أحبطت الفرق الأمنية العراقية عملية إدخال شحنة مخدرات كبيرة للبلاد، وقبضت على اثنين من المهربين من جنسية أجنبية في البصرة.

وقالت خلية الإعلام الأمني في وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الاثنين في بيان لها: "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط عملية إدخال 6 كغم من المواد المخدرة على الشريط الحدودي".
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وأضافت: "كما تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين يحملان الجنسية الأجنبية وضبط الزورق الذي حاولا فيه نقل المخدرات إلى محافظة البصرة".

وتابع البيان: "وبهذا العملية الاستباقية تم إفشال النوايا الدنيئة من ضعاف النفوس من دس سمهم داخل الحدود العراقية على يد الأبطال في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".
 
(روسيا اليوم)
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