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عربي-دولي
سيدة كوريا الجنوبية الأولى تدعو لحظر لحوم الكلاب
Lebanon 24
13-06-2022
|
10:30
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دعت كيم كون، زوجة الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، إلى التخلي عن تناول لحوم الكلاب، قائلة إن كوريا الجنوبية والصين فقط من بين الدول الكبيرة اقتصاديا التي يسمح فيهما بتناول لحوم الكلاب.
وقالت كيم في لقاء صحافي أجرته معها صحيفة "سيول" اليومية: "أتطلع إلى إنجازات ملموسة بشأن العنف ضد الحيوانات وإهمال الحيوانات المهجورة، وتناول لحوم الكلاب خلال ولاية حكومة الرئيس يون"، نقلا عن وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب).
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وكيم من محبي الحيوانات، وهي تربي 4 كلاب و3 قطط، وظلت تدعم منظمات لإنقاذ الحيوانات المهجورة منذ فترة طويلة.
وأضافت زوجة الرئيس الكوري الجنوبي: "تناول لحوم الكلاب يمكن أن يترك مشاعر سلبية تجاه كوريا، ولحوم الكلاب غير مفيدة للصحة. وتربية الكلاب للأكل غالبا ما تتم في أقفاص ضيقة ويتم إعطاؤها مضادات حيوية أيضا".
وأكدت أن "رفض تناول لحوم الكلاب في نهاية المطاف يعني التعبير عن احترام البشر للحيوانات الصديقة للإنسان وقيمة الحياة".
وحول قضية سن قانون ينهي تناول لحوم الكلاب، علقت كيم: "أعتقد أنه يمكن حلها سياسيا عن طريق تقديم الدعم للشركات الغذائية الصغيرة لتحويل نوع عملها على سبيل المثال".
(العربية)
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