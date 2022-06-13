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عربي-دولي

وزارة الدفاع الروسية: دمرنا أسلحة أميركية وأوروبية شرقي أوكرانيا

Lebanon 24
13-06-2022 | 11:00
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أن صواريخها دمرت كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري في منطقة دونباس، شرقي أوكرانيا، تشمل بعض الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة ودول أوروبية.

وأضافت الوزارة أن "صواريخ عالية الدقة تنطلق من الجو، سقطت بالقرب من محطة أوداتشنه للسكك الحديدية، وأصابت معدات تم تسليمها إلى القوات الأوكرانية"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
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(سكاي نيوز)

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