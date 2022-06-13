ماكرون وشولتز ودراغي يزورون كييف في 16 حزيران

ذكرت صحيفة "لا ستامبا" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، يزورون العاصمة الأوكرانية، كييف، في 16 حزيران.

وقالت الصحيفة الإيطالية في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إنها توصلت للمعلومات بشأن زيارة القادة الثلاثة من مصادر حكومية.

Advertisement



وأوضحت أنها تمكنت من تحديد موعد الزيارة على الرغم من تعليمات الحكومة الإيطالية بالحفاظ على سريتها لدواع أمنية.

يتوقع أن يلتقي القادة الثلاثة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لمناقشة إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية وواردات الحبوب.

وقد يناقش دراغي أيضا مع نظرائه زيارته إلى إسرائيل والتي تستمر يومين وتبدأ يوم الاثنين.

وكانت صحيفة "بيلد أم سونتاغ" الألمانية نشرت عن الزيارة المرتقبة يوم الأحد دون أن تحدد موعدها، نقلا عن مصادر في الحكومة الأوكرانية والفرنسية.

(سبوتنيك)