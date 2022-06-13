"الغارديان": هذا سبب قيام الغرب بحرمان أوكرانيا من المساعدات

أشار تقرير إعلامي بريطاني في صحيفة "الغارديان" إلى سبب قيام الغرب بحرمان كييف من المساعدات.

وجاء في التقرير أن كييف تخشى تلاشي الدعم من الدول الغربية حيث تفقد وسائل الإعلام الاهتمام بالصراع.

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وهذا يعكس "تطبيعا" متزايدا للصراع، حيث تشعر الكثير من البلدان بعدم صلتها بالقتال في الشرق. ومع استمرار الأزمة، أصبحت أوكرانيا تعتمد بشكل متزايد على المساعدة العسكرية والاقتصادية من الغرب.



هذا ولا تزال عمليات تسليم الأسلحة تتصدر قائمة مطالب كييف.

وبحسب التقرير فإن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يتعرض لانتقادات من قبل مواطنيه بسب وتيرة المساعدات العسكرية.

(سبوتنيك)