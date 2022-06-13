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عربي-دولي

في إيران.. انفجارٌ يضرب مصنعاً كبيراً

Lebanon 24
13-06-2022 | 15:39
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أصيب 81 شخصاً جراء انفجار في مصنع كبير بجنوب إيران مساء الاثنين.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن أغلب الإصابات كانت بالتسمم بسبب انفجار داخل مصنع كربونات الصوديوم، بحسب ما ذكرت قناة "العربية". 
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ايران

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