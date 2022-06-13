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عربي-دولي

مقتل خبيري صواريخ إيرانيين.. وإسرائيل تتوقّع رداً في تركيا

Lebanon 24
13-06-2022 | 17:20
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تلقت المؤسسة العسكرية الإيرانية ضربة مزدوجة بمقتل عنصرين بالقوة الفضائية في حادثين منفصلين يُعتقَد أنهما ضمن سلسلة عمليات تقف وراءها تل أبيب، في حين دعا وزير الخارجية الإسرائيلي مواطني بلاده لمغادرة إسطنبول فوراً بعد تشديد بلاده ضغوطها ضد طهران على عدة محاور في ظل انسداد مسار إحياء الاتفاق النووي.
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توالت سلسلة الاغتيالات والحوادث الغامضة التي تستهدف شخصيات إيرانية عسكرية ومدنية بارزة مع احتدام الخلافات بشأن أنشطة طهران النووية على الساحة الدولية، وأفادت تقارير إيرانية بمقتل علي كماني ومحمد عبدوس، وهما عضوان في الوحدة الجوفضائيّة التابعة للحرس الثوري بمدينتي خمين وسمنان وذلك في حادثين منفصلين بينهما ساعات قليلة ليل الأحد ـ الاثنين.
وأعلنت العلاقات العامة للحرس في محافظة مركزي، مقتل الملازم كماني في حادث سيارة أثناء مهمة في خمين، لكنها نعته بالشهيد وكذلك فعل قائد الحرس الثوري بالمحافظة. وأشار البيان إلى أن كماني لعب دوراً في الدفاع عن الوطن أثناء انضمامه إلى القوة الجوية.
وبعد ساعات، أفادت وكالة أنباء "فارس" بأن محمد عبدوس، موظف في شركة سمنان للطيران، استشهد خلال مهمة في محافظة سمنان التي تضم قاعدة لإطلاق الصواريخ حاملة الأقمار الصناعية.
لكن تقارير عبرية ذكرت أن عبدوس يعمل بمجال تصنيع الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.
وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت عدة مدن إيرانية حوادث غامضة يعتقد أن عناصر تابعة للموساد الإسرائيلي تقف وراءها. وفي 22 أيار قتل العقيد البارز في قوات فيلق القدس حسن صياد خدائي بهجوم مسلح شرق العاصمة طهران. وعقب ذلك قتل العقيد في فيلق القدس علي إسماعيل زادة، فيما ذكرت مصادر مقربة من الحرس أن زادة لقي مصرعه جراء سقوطه من شرفة منزله في مدينة كرج بعد أن اتهم بالتورط في اغتيال خدائي الذي كان مسؤولاً عن نقل تكنلوجيا الصواريخ والطائرات المسيرة إلى الفصائل والميليشيات المتحالفة مع طهران في سورية ولبنان وغزة.
كما تسبب انفجار بموقع بارشين، الذي يستخدم لاختبار صواريخ قد تحمل رؤوساً نووية، عن مقتل الخبير بمركز الأبحاث التابع لوزارة الدفاع إحسان قدبيجي. وقبل أسبوع، توفي المتخصص بمجال الطيران في يزد، أيوب انتظاري، بشكل مريب، وأدلى المسؤولون المحليون بتصريحات متناقضة عن استشهاده.

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