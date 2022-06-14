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عربي-دولي
سول: كوريا الشمالية أكملت الاستعدادات لتجربة نووية جديدة
Lebanon 24
14-06-2022
|
02:30
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قال كبير الدبلوماسيين في كوريا الجنوبية، الاثنين، أن كوريا الشمالية أكملت الاستعدادات لتجربة نووية جديدة، وأن قرارًا سياسيًا فقط من قبل القيادة العليا في البلاد يمكن أن يمنعها من المضي قدمًا.
بعد محادثات مع وزير الخارجية أنتوني بلينكين في واشنطن، قال وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، إن كوريا الشمالية ستدفع الثمن إذا مضت قدما، كما يُخشى، فيما ستكون تجربتها النووية السابعة في الأيام المقبلة.
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وقال بارك: "أكملت كوريا الشمالية الاستعدادات لتجربة نووية أخرى وأعتقد أنه يجب اتخاذ قرار سياسي فقط.
قبل يوم الاثنين، قال مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون إن كوريا الشمالية على وشك الانتهاء من مثل هذه الاستعدادات.
قال بارك: "إذا دخلت كوريا الشمالية في تجربة نووية أخرى، أعتقد أنها ستعزز ردعنا وكذلك العقوبات الدولية. يجب أن تغير كوريا الشمالية رأيها وتتخذ القرار الصحيح".
بصرف النظر عن العقوبات، لم يذكر بارك الثمن الذي ستدفعه كوريا الشمالية ولم يوضح كيف ستتغير سياسة الردع، لكن بلينكن قال إن الولايات المتحدة وحليفتيها كوريا الجنوبية واليابان يمكنهما تعديل مواقفهما العسكرية ردًا على ذلك.
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