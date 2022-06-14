موجة حر "غير مسبوقة" تضرب إسبانيا

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استخدم الإسبان، الاثنين، جميع الوسائل الممكنة، بدءا من المراوح الكهربائية وأجهزة التكييف إلى حمامات السباحة للتغلب على موجة حارة مبكرة لم تشهدها البلاد في هذا التوقيت من العام منذ أكثر من 40 عاما.وقال خبراء في مكتب الأرصاد الجوية الإسبانية إن سحابة من الهواء الساخن من شمال أفريقيا تسببت في ارتفاع درجات الحرارة، وإن الموجة الحارة قد تستمر في معظم أنحاء إسبانيا حتى 16 أو 17 حزيران، قبل أيام قليلة من بدء الصيف رسميا في 21 حزيران.ومع ارتفاع درجات حرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية في أجزاء من وسط وجنوب إسبانيا، فإن الموجة الحارة الحالية هي أول موجة مبكرة مسجلة في مثل هذا التوقيت منذ عام 1981، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية الحكومية.