"سيكون النصر لصالح من يملك أسلحة أكثر" ...هل ستواجه أوكرانيا خسارة في الشرق؟

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تحولت الحرب في أوكرانيا إلى صراع مدفعي طاحن في الوقت الذي بدأت روسيا تحكم سيطرتها بثبات بفضل تفوقها الساحق في القوة النارية. مع اجتماع الولايات المتحدة وحلفائها يوم الأربعاء لمناقشة المساعدات العسكرية الجديدة لكييف، سيعتمد مصير أوكرانيا إلى حد كبير على مدى سرعة وصول هذه الأسلحة الثقيلة وكمياتها.وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، "حذر المسؤولون الأوكرانيون من أنه بدون زيادة كبيرة وسريعة في المساعدة العسكرية، ستواجه أوكرانيا هزيمة في منطقة دونباس الشرقية. من شأن ذلك أن يمهد الطريق لروسيا لمواصلة هجومها على أوديسا وخاركيف بعد إعادة تجميع صفوفها في الأشهر المقبلة، كما يقولون، وربما العودة للاستيلاء على العاصمة كييف بعد ذلك. ويتساءل المسؤولون والمحللون الغربيون عما إذا كانت روسيا لديها الإمكانات لتحقيق ذلك، حتى لو حققت المزيد من المكاسب في منطقة دونباس. كما ويقولون إن الجيش الروسي تعرض لضربة شديدة في الحرب، وقد يفتقر إلى القوة البشرية والمعدات للتقدم خارج منطقة دونباس قريبًا. ومع ذلك، لا تزال روسيا تتمتع بتفوق كبير على أوكرانيا في المدفعية والدروع. ونتيجة لذلك، فإن كل يوم تتأخر فيه إمدادات الأسلحة الثقيلة الغربية ستخسر البلاد مئات الضحايا الأوكرانيين، على حد قولهم".وتابعت الصحيفة، "بينما كانت كييف في البداية حذرة بشأن الإفصاح عن خسائرها، غير راغبة في التأثير على معنويات السكان، تعترف الحكومة الأوكرانية الآن بأن الجيش الأوكراني يخسر ما بين 100 و200 جندي في المعارك كل يوم، مع إصابة حوالى خمسة أضعاف هذا العدد يوميًا. وقال أنطون جيراشينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني، "في هذه الحرب، سيكون النصر لصالح الجانب الذي يملك أسلحة أكثر وأفضل. وإذا لم تحصل أوكرانيا على أسلحة كافية في الوقت المناسب، فسوف تنزف". ومن المقرر أن يستضيف وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن المؤتمر الثالث لمجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا لوزراء الدفاع وكبار الضباط العسكريين من أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي وحلفاء وشركاء آخرين في بروكسل يوم الأربعاء، لبحث أفضل السبل لمساعدة الجيش الأوكراني في هذه المرحلة من الحرب. و في بداية الشهر، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حزمة مساعدات بقيمة 700 مليون دولار من شحنات الأسلحة الجديدة إلى أوكرانيا، وهي الشريحة الأولى من حزمة مساعدات بقيمة 40 مليار دولار أذن بها الكونغرس والتي تتضمن ما يصل إلى 19 مليار دولار من المساعدات العسكرية. كما قامت المملكة المتحدة وبولندا ودول البلطيق وحلفاء آخرون بتسليم أسلحة لأوكرانيا".وأضافت الصحيفة، "لعبت هذه الأسلحة، ولا سيما الصواريخ المضادة للدبابات والصواريخ المضادة للطائرات، دورًا مهمًا في تمكين أوكرانيا من الصمود في وجه الهجوم على كييف في الأسابيع الأولى من الحرب، مما عجل بالانسحاب الروسي من شمال أوكرانيا في أواخر آذار. وأعادت موسكو تنظيم قواتها منذ ذلك الحين وصبت تركيزها على السيطرة على منطقة دونباس بأكملها، مستخدمة المدفعية الثقيلة لشق طريقها من بلدة إلى أخرى. لقد عانت روسيا من خسائر فادحة في الصراع، حيث تقدر الحكومات الغربية مقتل ما يصل إلى 20 ألف جندي روسي - وجرح ضعف هذا العدد. قامت "أوريكس" وهي منصة استخبارات مفتوحة المصدر، بتوثيق الأدلة المرئية على خسارة روسيا 767 دبابة، و422 عربة قتال مصفحة، و116 ناقلة جند مدرعة، و64 قطعة مدفعية مقطوعة و121 قطعة مدفعية ذاتية الدفع، و79 منصة صاروخية متعددة الإطلاق، و46 طائرة هليكوبتر و31 طائرة حربية منذ بدء الغزو. على عكس أوكرانيا، التي يمكنها الاعتماد على إمدادات الأسلحة من الغرب، فإن قدرة روسيا محدودة على تجديد مخزوناتها، خاصة وأن صناعتها العسكرية تعوقها العقوبات الغربية. على الرغم من هذه النكسات، فلا تزال موسكو تحتفظ بميزة كبيرة في الدروع والمدفعية والطائرات والصواريخ على أوكرانيا، على حد قول جون هيربست، السفير الأميركي السابق في كييف الذي يعمل حاليًا في مركز أبحاث "المجلس الأطلسي" في واشنطن. وقال: "إن التضاريس في الشرق تلعب في مصالح هذه المزايا الروسية. فهي مفتوحة. وما من شك في أن الروس حققوا مكاسب متزايدة في الأسابيع القليلة الماضية"."وبحسب الصحيفة، "يقول المسؤولون الأوكرانيون إن أوكرانيا، على عكس روسيا، ليس لديها القدرة على تصنيع الذخيرة للأسلحة الثقيلة ذات الإرث السوفيتي والتي تشكل الجزء الأكبر من قواتها، كما وأن مخزونها بدأ ينفد. في حين أنه يمكن شراء قذائف المدفعية وقذائف الهاون من أوروبا الشرقية، إلا أن النقص حاد بشكل خاص في أنظمة الصواريخ المتعددة الإطلاق مثل "أوراغان" و"سميرش". وفقًا لمعدل التقدم الحالي، في ظل غياب زيادة كبيرة في شحنات الأسلحة الغربية، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر من الروس حتى آب أو أيلول للسيطرة على منطقة دونباس بأكملها، وفقًا لتقديرات المسؤولين الأوكرانيين. في حين أن العقوبات الاقتصادية جعلت الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لموسكو، خاصة عندما يتعلق الأمر بتأمين التكنولوجيا الغربية، فإن أسعار النفط المرتفعة تعني أن بوتين يمكنه تحمل استمرار الحرب. ويقدر المسؤولون الأوكرانيون أنه إذا قامت روسيا بتأمين منطقة دونباس، فقد يوقف بوتين الهجوم لإعادة تجميع صفوفه وإعادة تسليحه. إن وقف إطلاق النار الذي يقترحه بعض السياسيين الأوروبيين، والذي من شأنه أن يحافظ على السيطرة الروسية على جنوب أوكرانيا، قد يستمر لأشهر عدة أو حتى لسنوات. لكن هذا التوقف سيكون مجرد مقدمة لهجوم أكثر شراسة، كما يقولون، لأن هدف بوتين الاستراتيجي بالاستيلاء على كييف والقضاء على أوكرانيا كدولة ذات سيادة لم يتغير".