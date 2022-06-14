هل يجب أن تدفع روسيا تعويضات حربها على أوكرانيا؟

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لا يبدو أن حرب روسيا على أوكرانيا أصبحت على وشك الانتهاء، ولكن ليس من السابق لأوانه البدء في التفكير في كيفية ضمان الاستقرار والازدهار والأمن في أوكرانيا بعد الحرب.وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، " بالفعل، تتم مناقشة نقطتين: واحدة حول تمويل إعادة الإعمار الاقتصادي، والأخرى حول تأكيد الأمن الخارجي لأوكرانيا. المشكلة هي أن هذه المناقشات تسير بشكل منفصل، على الرغم من أن القضايا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا. إن تكاليف إعادة الإعمار غير مؤكدة لأن مسار الحرب غير مؤكد. كان الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا قبل الحرب حوالي 150 مليار دولار (120 مليار جنيه إسترليني). بالنظر إلى أن نسبة رأس المال إلى الناتج هي ثلاث، وبافتراض انه تم تدمير ثلث رأس المال، فنحن نتحدث مرة أخرى عن 150 مليار دولار. كما هو الحال دائمًا، تؤدي الافتراضات البديلة إلى سيناريوهات بديلة، ولكن يبدو أن 150 مليار دولار تشكل نقطة انطلاق معقولة. إن هذا المبلغ لا يعد مستحيلاً تأمينه والتزام المانحين به. فهو يشكل سدس حجم برنامج NextGenerationEU الذي وافقت عليه دول الاتحاد الأوروبي في تموز 2020. إنه واحد من عشر حجم قانون خطة الإنقاذ الأميركية الذي وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن في آذار 2021".وتابعت الصحيفة، "ومع ذلك، يبدو من الخطأ مطالبة الولايات المتحدة وأوروبا بإصلاح ما دمرته روسيا. لذلك، من المغري اقتراح أن إعادة إعمار أوكرانيا يجب أن يتم تمويله من خلال حيازة الأصول الروسية. عند 284 مليار دولار، من المؤكد أن الاحتياطيات المجمدة لبنك روسيا ستناسب القيمة المطلوبة. صحيح أن هناك مبررًا أخلاقيًا للتعويضات: لقد بدأت روسيا حربًا غير مبررة ومن شبه المؤكد أنها ارتكبت جرائم حرب أثناء مقاضاتها. هناك أيضًا حجة ترتكز على الردع. وكما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دافوس هذا العام: "إذا فقد المعتدي كل شيء، فهذا يحرمه بالتأكيد من دوافعه لبدء الحرب". تعتبر الضمانات الأمنية أمرًا حيويًا لتحقيق الانتعاش الاقتصادي كما هو الحال بالنسبة لسلامة سكان أوكرانيا. لا يمكن للمساعدات الرسمية أن تمول الاقتصاد إلى الأبد، فالاستثمار من قبل القطاع الخاص سيكون مطلوبا. لكن الاستثمار الأجنبي لن يتدفق إذا كان الأمن غير مؤكد. في الواقع، لن يستثمر الأوكرانيون أنفسهم أيضًا. يمكن للغرب أن يقوي قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها من خلال منحها أسلحة أكثر قوة. لكن ما دامت روسيا مسلحة نووياً وأوكرانيا ليست كذلك، فإن التوازن الاستراتيجي سوف يميل لصالح روسيا. يمكن أن يؤدي الضمان الأمني من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى مواجهة هذه الميزة الروسية، لكن الغرب متردد - ليس بدون سبب - في تحمل المخاطر".وأضافت الصحيفة، "إن الحل المستدام الوحيد هو أن تتصالح روسيا مع الاستقلال السياسي لأوكرانيا وسلامة أراضيها. والتعويضات هي آخر ما نحتاجه لتحقيق ذلك. قد تعني معاناة إضافية للشعب الروسي الذي يعاني بالفعل من صعوبات. وفيما الاقتصاد الروسي على طريق الإنكماش بنسبة 10 إلى 20% هذا العام، فليس الأمر كما لو أن روسيا لم تحصل بعد على العقوبة التي تستحقها. مما لا شك فيه أن التساهل الشديد بشأن روسيا قد شكل نوعاً من الاسترضاء. ولا ينبغي بأي حال من الأحوال مكافأة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عدوانه. ولكن هناك أيضا مخاطر معاكسة. يجب على روسيا الاعتراف بالسلامة السياسية والإقليمية لأوكرانيا. إن معاقبتها أكثر في سياق مفاوضات السلام لن يجعل ذلك أسهل. نريد أن تحترم الحكومات الروسية المستقبلية المعايير الدولية".وبحسب الصحيفة، "هناك تشابه واضح مع التعويضات الألمانية بعد الحرب العالمية الأولى وشرط "ذنب الحرب" الوارد في معاهدة فرساي. عن حق أو خطأ، الروس الآن، مثل الألمان في ذلك الوقت، لا يرون أنفسهم مسؤولين وحدهم عن الحرب. وأعطت المطالب المالية للمنتصرين غطاءً للحكومات الألمانية لتجاهل أحكام المعاهدة الخاصة بنزع السلاح وحظر إنشاء اتحاد جمركي مع النمسا. وعقدت التعويضات مهمة تثبيت النظام الدولي وإعادة بنائه. لا ينبغي المبالغة في لائحة الاتهام المتعلقة بالتعويضات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى. لم تتسبب التعويضات وحدها في الكساد الكبير، ولم يؤد الكساد الألماني وحده إلى ظهور هتلر واندلاع الحرب العالمية الثانية. إن التشابه مع ظروف اليوم، تماماً كما كل المقارنات التاريخية، غير كامل. لا تزال هذه التجربة حكاية تحذيرية. لا تزال هناك حجج أخرى ضد التعويضات. من غير الواضح شرعية مصادرة الأصول الروسية المجمدة. يمكن للحكومات الغربية تمرير تشريعات تمكينية، على الرغم من أنه قد يُنظر إليها بعد ذلك على أنها تحريف القانون بما يناسبها. يمكن للأمم المتحدة إنشاء لجنة لها سلطة الاستيلاء على تلك الأصول، على الرغم من أن دولًا مثل الصين ستعارض هذه الخطوة. وفي كلتا الحالتين، فإن الاستيلاء على الأصول الأجنبية لروسيا سيجعل الحكومات الأخرى تفكر مليًا قبل الاستثمار في الخارج".وختمت الصحيفة، "ومع ذلك، فإن النقطة المركزية هي أن المطالبة بالتعويضات ستجعل من الصعب تخيل روسيا متصالحة مع استقلال أوكرانيا وسلامة أراضيها. مع وجود روسيا العدائية على أعتابها، سيكون من الصعب على أوكرانيا أن تبقى آمنة، ناهيك عن الحفاظ على نمو اقتصادي سليم ومستقر".