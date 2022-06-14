الديوان الأميري في الكويت: ولي العهد بصحة وعافية بعد وعكة صحية

اعلن الديوان الأميري في الكويت اليوم ان "ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح تعرض لوعكة صحية وإنه الآن يتمتع بصحة وعافية".



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن "الديوان الأميري يطمئن الشعب الكويتي بأن سمو ولي العهد يتمتع بصحة وعافية بعد أن ألمت بسموه وعكة صحية احتاج على إثرها إلى راحة موقتة".

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(الوكالة الوطنية)