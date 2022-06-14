125 قتيلاً سقطوا في أسبوع في دارفور

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عادت دوامة العنف مجدداً إلى إقليم دارفور السوداني، مودية بحياة العشرات، جراء خلافات قبلية.فقد أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن عدد القتلى جراء الاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي بلغ 125 على الأقل.وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن القتلى بينهم أكثر من 100 من قبيلة القمر الإفريقية و25 عربياً.كما أضاف أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة أكثر من 130 آخرين، معظمهم من الأفارقة، بحسب ما نقلت "أسوشييتد برس".