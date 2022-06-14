Advertisement

عربي-دولي

125 قتيلاً سقطوا في أسبوع في دارفور

Lebanon 24
14-06-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-962088-637908160641083566.jpg
Doc-P-962088-637908160641083566.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عادت دوامة العنف مجدداً إلى إقليم دارفور السوداني، مودية بحياة العشرات، جراء خلافات قبلية.

فقد أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن عدد القتلى جراء الاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي بلغ 125 على الأقل.
Advertisement

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن القتلى بينهم أكثر من 100 من قبيلة القمر الإفريقية و25 عربياً.

كما أضاف أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة أكثر من 130 آخرين، معظمهم من الأفارقة، بحسب ما نقلت "أسوشييتد برس".
 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2022-06-14
11:00 | 2022-06-14
10:30 | 2022-06-14
10:21 | 2022-06-14
10:00 | 2022-06-14
09:30 | 2022-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website