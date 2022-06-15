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عربي-دولي

زيلينسكي للاتحاد الأوروبي: يجب تشديد العقوبات على موسكو

Lebanon 24
15-06-2022 | 13:30
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حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي على تشديد العقوبات على روسيا.

وحذر كذلك من أن القوات الروسية قد تهاجم دولاً أخرى بعد بلاده، وقال "مثلما حدث في السابق، الغزو الروسي لأوكرانيا هو الخطوة الأولى التي تحتاجها القيادة الروسية لفتح الطريق إلى دول أخرى.. لغزو شعوب أخرى"، على حد تعبيره.
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إلى ذلك، كرر زيلينسكي، في خطاب ألقاه أمام مجلسي البرلمان التشيكي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، دعوات للاتحاد الأوروبي للسماح لأوكرانيا بالبدء في إجراءات الانضمام إلى التكتل المكون من 27 دولة من خلال منحها وضع الدولة المرشحة.
 
 
(العربية)
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