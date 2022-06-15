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مجدداً... سقوط طائرة مسيرة في أربيل

Lebanon 24
15-06-2022 | 14:30
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أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، عن سقوط مسيرة في قضاء عنكاوا، مضيفاً أن الدرون اصطدمت بأحد أبراج الإنترنت وتحطمت، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع).

إلا أنه أوضح أن المنطقة التي انطلقت منها المسيرة لم تحدد بعد، لكن التحقيقات لا تزال جارية.
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وكانت أربيل شهدت الأربعاء الماضي، هجوماً بطائرة مسيرة مفخخة على طريق أربيل – مصيف صلاح الدين، أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين وتضرر عدد من السيارات.
 
(العربية)
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