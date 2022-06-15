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مقتل ثمانية أشخاص جراء حريق مطعم في إيران

Lebanon 24
15-06-2022 | 15:00
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لقي ثمانية أشخاص بينهم أربعة أطفال حتفهم إثر اندلاع حريق في مطعم جنوب طهران ليل الثلاثاء، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي الإيراني الأربعاء.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) أن الضحايا قضوا جراء تنشق دخان نتج عن حريق اندلع أثناء حفلة عيد ميلاد في بلدة أنديشه غرب العاصمة.
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وقال مسؤول جمعية الهلال الأحمر لمحافظة طهران شاهين فتحي "توفي سبعة أشخاص في المكان، وطفل في الثالثة من عمره في المستشفى"، وفق ما نقلت عنه "إرنا".

من جهته، أشار حميد عسكري المدعي العام لمقاطعة شهريار حيث تقع أنديشه، الى أن الضحايا، ومن بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء، كانوا يحضرون حفلة عيد ميلاد "وقضوا اختناقا إثر تنشق الدخان والغازات" في المطعم الواقع تحت الأرض.
 
(الحرة)
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