وفاة زوجة وزير عربي متأثرة بإصابتها جراء انفجار

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن وفاة زوجة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، متأثرة بإصابتها بحادث انفجار إثر تسرب غاز في مقر سكنهما قبل نحو شهر.



وفي يوم 16 أيار الماضي، أعلنت الوزارة أن مقر سكن الوزير شهد انفجارا بسبب تسرب الغاز، أسفر عن إصابة زوجته بحروق بليغة في ولاية بن عروس القريبة من العاصمة، فيما لم يتعرض الوزير لأي أضرار.

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(روسيا اليوم)