بايدن يحذر شركات النفط من فرض حالة طوارئ لزيادة الإنتاج

أفاد موقع "أكسيوس" بأن الرئيس الأميركي جو بايدن يحذر كبرى شركات النفط في البلاد من أنه قد يفرض حالة الطوارئ لتعزيز إنتاج مصافي النفط في الولايات المتحدة.

Advertisement

وقال الموقع الأميركي إن الخطاب التحذيري الذي يدعو الشركات إلى زيادة الإنتاج، يشير إلى الكيفية التي أصبحت بها أسعار البنزين والديزل، والتي شكلت صدمة اقتصادية وسياسية.وقال بايدن في الرسالة الموجهة إلى شركات ExxonMobil وChevron وBP America وShell USA وPhillips 66 وMarathon وValero: "أفهم أن العديد من العوامل ساهمت في قرارات العمل لتقليل طاقة المصافي، وهو ما حدث قبل أن أتولى منصبي.. ولكن في وقت الحرب، فإن هوامش ربح المصافي التي تتجاوز بكثير المعتاد التي يتم تمريرها مباشرة إلى العائلات الأمريكية غير مقبولة".وأشار إلى أنه "يريد أفكارا لمعالجة قضايا المخزون والسعر وقدرة المصافي في الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى إجراءات النقل لجلب الوقود إلى السوق"، مشددا على أن "الأزمة التي تواجهها العائلات الأمريكية تستحق اتخاذ إجراءات فورية".