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إصابة أكبر مستشار طبي لبايدن بكورونا

Lebanon 24
15-06-2022 | 16:43
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قالت معاهد الصحة الوطنية الأميركية، اليوم الأربعاء، إن فحصا سريعا أثبت إصابة أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي جو بايدن، بكوفيد-19.
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فاوتشي

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