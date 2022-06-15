إصابة أكبر مستشار طبي لبايدن بكورونا

قالت معاهد الصحة الوطنية الأميركية، اليوم الأربعاء، إن فحصا سريعا أثبت إصابة أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي جو بايدن، بكوفيد-19.

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