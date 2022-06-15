مقتدى الصدر يقرّر الانسحاب من العملية السياسية

نقلت وكالة الأنباء العراقية عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قوله، اليوم الأربعاء، إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية بالبلاد.

يأتي إعلان الصدر بعدما طالب نواب كتلته السياسية بالبرلمان بالاستقالة من المجلس وسط أزمة طويلة الأمد في شأن تشكيل الحكومة.

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