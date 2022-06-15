Advertisement

عربي-دولي

اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش شمالي سوريا.. ماذا في التفاصيل!

Lebanon 24
15-06-2022 | 23:20
A-
A+
Doc-P-962554-637909572107094960.jpg
Doc-P-962554-637909572107094960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر بيان للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أن قوات التحالف اعتقلت الخميس قائدا كبيرا في تنظيم داعش خلال عملية في سوريا في 16 حزيران.


وقال البيان "وفقا للتقديرات الشخص المعتقل هو صانع قنابل محترف ووسيط أصبح أحد كبار قادة التنظيم في سوريا"، وأضاف أن العملية لم تسفر عن إصابة مدنيين أو تضرر طائرات.
Advertisement

وصرح متحدث باسم قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا لرويترز بأن التحالف بقيادة الولايات المتحدة نفذ في الساعات الأولى من اليوم عملية إنزال بطائرة هليكوبتر في منطقة بشمال سوريا خاضعة لقوات المعارضة.

وقال الرائد يوسف حمود المتحدث باسم الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا لرويترز "حتى الآن ما زال الوضع غامضا".

وذكر أن العملية، التي انتهت، تمت قرب قرية الحميرة على بعد بضعة كيلومترات من الحدود التركية، وأشار إلى أن طائرات هليكوبتر أميركية الصنع من طراز تشينوك وبلاك هوك شاركت فيها.

وقال إن هذه أول عملية إنزال أميركية بطائرة هليكوبتر في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.

وذكر مصدر على صلة بقوات المعارضة في المنطقة أن اشتباكات اندلعت أثناء العملية.

وسبق أن نفذت قوات تقودها الولايات المتحدة عمليات إنزال بطائرات هليكوبتر وضربات بطائرات مسيرة في مناطق في شمال سوريا تسيطر عليها قوات كردية موالية للولايات المتحدة وفي غربي إدلب الذي يسيطر عليه متشددون على صلة بتنظيم القاعدة.

ونفذت قوات خاصة أميركية عملية إنزال بطائرة هليكوبتر في شباط غربي محافظة إدلب في منطقة خاضعة لجماعة هيئة تحرير الشام المتشددة أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:45 | 2022-06-17
17:00 | 2022-06-17
16:55 | 2022-06-17
16:30 | 2022-06-17
16:00 | 2022-06-17
15:39 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website