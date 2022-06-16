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عربي-دولي

تونس.. الإضراب يدخل حيز التنفيذ بإلغاء رحلات الخطوط التونسية

Lebanon 24
16-06-2022 | 00:00
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أعلنت الخطوط التونسية إلغاء رحلاتها المبرمجة اليوم، وتأجيلها إلى أيّام الجمعة والسبت والأحد، بسبب الإضراب العام.
 
وقالت الشركة إنّ بإمكان المسافرين في الرحلات المؤجّلة، استرجاع قيمة تذاكرهم أو تغيير الحجز مجّانا وعلى مدى أسبوع، في حال عدم توافق توقيت السفرات المؤجّلة مع التزاماتهم.
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وكان قد أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، عن تنفيذ إضراب عام يوم الخميس يمتد لقطاع الطيران.
 
والإضراب يشمل 159 مؤسسة ومنشأة حكومية، من بينها "10 مطارات"، حيث ستلغى جميع الرحلات، وفق مسؤول نقابي.

وقال وجيه الزيدي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل باتحاد الشغل، إن إضراب الخميس يشمل كل المطارات الداخلية ومطار تونس قرطاج.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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