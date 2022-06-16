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عربي-دولي

في توقيت لافت.. روسيا تعبر عن "قلقها البالغ" من الغارات الإسرائيلية في سوريا

Lebanon 24
16-06-2022 | 01:00
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قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن موسكو عبرت عن "قلقها البالغ" لسفير إسرائيل بعد الضربات الجوية التي أغلقت مطار دمشق الدولي الأسبوع الماضي.


وأوقفت سوريا الرحلات الجوية من المطار وإليه حتى إشعار آخر في أعقاب الضربات الإسرائيلية.
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وقالت الوزارة بعد أن التقى نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف بالسفير الإسرائيلي ألكسندر بن تسفي في موسكو "جرى التعبير مجددا عن القلق الشديد إزاء هجوم سلاح الجو الإسرائيلي في العاشر من يونيو على مطار دمشق المدني، والذي دمر المدرج ومعدات الملاحة وعطل حركة الملاحة الجوية المدنية الدولية".

وأضافت "أُبلغ السفير بأن التبرير الذي ورد من الجانب الإسرائيلي بخصوص الضربة.. غير مقنع وبأن موسكو تتوقع إيضاحات إضافية".

ومنذ عدة سنوات، تهاجم إسرائيل ما تصفه بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تنتشر قوات مدعومة من طهران، بما في ذلك حزب الله اللبناني، لدعم الأسد.

وبعد التدخل الروسي في الحرب الأهلية السورية عام 2015، أنشأت إسرائيل "آلية تفادي التضارب" مع روسيا لمنع تصادم الدولتين دون قصد خلال الضربات الإسرائيلية.
(سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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