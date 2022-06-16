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عربي-دولي

بعد دعم أميركا.. زيلينسكي: أناضل يومياً للحصول على الأسلحة

Lebanon 24
16-06-2022 | 01:30
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أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إثر مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي جو بايدن عن "امتنانه" لحزمة المساعدات العسكرية الأميركية الإضافية لكييف.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي اليومي، إن "الولايات المتحدة أعلنت تعزيزاً جديداً لدفاعنا، حزمة دعم جديدة بقيمة مليار دولار.. أنا ممتنّ لهذا الدعم، فهو مهمّ خصوصاً لدفاعنا في دونباس"، الإقليم الواقع في شرق البلاد والذي تحاول القوات الروسية السيطرة عليه بأكمله.
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"ممتن لأميركا"
وأضاف "أنا ممتنّ أيضا للقيادة (الأميركية) في حشد مساعدة كل الشركاء".

كما أكد أنه ناقش أيضا مع الرئيس الأميركي "الوضع التكتيكي في ساحة المعركة وكيفية تسريع انتصارنا".

"أناضل يومياً"
وأردف "أناضل كل يوم من أجل حصول أوكرانيا على الأسلحة والمعدّات اللازمة، لكن الشجاعة والحكمة والمهارات التكتيكية لا يمكن استيرادها. وأبطالنا لديهم هذه".

في سياق آخر، قال زيلينسكي إنه أجرى أيضًا محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
 
"دعم حتى النصر"
وفي تغريدة على تويتر قال جونسون إن لندن تدعم كييف "حتى تحقيق نصرها النهائي".

وأضاف "ستكون قمّتا مجموعة السبع وحلف الأطلسي في وقت لاحق من هذا الشهر فرصة لإظهار وحدة الغرب وتصميمه على دعم أوكرانيا على المدى الطويل".

يذكر أن بايدن أعلن في وقت سابق الأربعاء عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، تشمل المزيد من المدفعية وأنظمة دفاع ساحلية مضادة للسفن وذخيرة للمدفعية وأنظمة صواريخ متطورة تستخدمها قوات كييف حالياً.
(العربية)
المصدر: العربية
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