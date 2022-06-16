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عربي-دولي

بعد مخطط إرهابي على أراضيها.. تركيا مستاءة وتحذر إيران

Lebanon 24
16-06-2022 | 04:30
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أعلنت مصادر رسمية لقناة 12 الإسرائيلية، أن أنقرة نقلت "رسائل صارمة وقوية" إلى طهران مفادها أنها غير مستعدة للسماح لإيران باستخدام أراضيها لتنفيذ أو تنظيم أعمال إرهابية ضد دول أخرى.
 
تأتي هذه التهديدات وسط تحذيرات إسرائيلية عاجلة لمواطنيها بعدم السفر إلى تركيا، بعد أنباء عن تعاون أنقرة وإسرائيل لإحباط هجوم على أهداف إسرائيلية في البلاد من تخطيط النظام الإيراني.

استياء تركي
في غضون ذلك، أعربت تركيا، بحسب ما ورد، عن استيائها من مخطط الهجوم على السياحة في البلاد، وتأثير هذه التحذيرات على موسم السياح الإسرائيليين على الرغم من أن العديد من التقارير تظهر أن الإسرائيليين يتجاهلون التحذيرات إلى حد كبير.

ويوم الاثنين، حث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، المواطنين الإسرائيليين المتواجدين في تركيا على العودة على خلفية التهديدات الإيرانية الأخيرة باستهداف إسرائيليين.
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الدعوة لعدم السفر إلى تركيا
وقال الوزير في بيان: "بعد عدة محاولات إيرانية لتنفيذ هجمات إرهابية ضد إسرائيليين يقضون إجازاتهم هناك، ندعو الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى اسطنبول أو تركيا إلا إذا لزم الأمر". كما دعا لابيد الإسرائيليين الموجودين في تركيا إلى "العودة إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن".

ونقلت الصحافة الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة عن مصادر فضلت عدم الكشف عن هويتها، أنباء عن محاولات لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين في تركيا.

فبحسب تلك الوسائل الإعلامية، فقد تم إحباط تلك المحاولات من خلال التعاون بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتركية.
(العربية)
المصدر: العربية
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