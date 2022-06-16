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عربي-دولي

تحذير أممي من تزايد أعداد النازحين في العالم

Lebanon 24
16-06-2022 | 05:00
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حذر المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي، الخميس من أنه إذا لم يتمكن العالم من حل الأزمة الغذائية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا فإن أعداد النازحين قسرا عن ديارهم ستتخطى "بكثير" الرقم القياسي الذي سجل أخيراً وبلغ مئة مليون نازح.
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وقال غراندي خلال مؤتمر صحفي إن "الجهود التي تبذل لمعالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي العالمية (...) ترتدي أهمية قصوى للحؤول دون أن ينزح عدد أكبر من الناس عن ديارهم".

وحذر عدد من الخبراء العالميين من أن روسيا تعمل على تجويع العالم والضغط عليه من خلال خلق أزمة غذاء ونازحين تأمل أن يسببوا ضغطا لأوروبا.

وتسببت الحرب المستمرة في إغلاق موانئ البحر الأسود في أوكرانيا، مما يهدد الإمدادات الغذائية، وأدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة.

وقالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن ما يصل إلى 19 مليون شخص إضافي في العالم قد يواجهون جوعا مزمنا خلال العام المقبل بسبب انخفاض صادرات القمح والأغذية الأخرى، وفقا لـ"رويترز".
(الحرة)
المصدر: الحرة
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