إليكم الحقائق الخمس الواضحة عن الحرب في أوكرانيا

Advertisement

يمكن تلخيص الحرب في أوكرانيا بخمس جمل. ينفد الروس من الأسلحة الموجهة بدقة، وينفد الأوكرانيون من ذخائر الحقبة السوفيتية، وينفد صبر العالم على الحرب، وتنفد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من الأفكار حول كيفية القيام بذلك،والصينيون يراقبون.وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "فإن النقص الذي يطال ترسانة موسكو، والذي كان واضحاً في ساحة المعركة لأسابيع، هو سبب للراحة الطويلة الأمد والرعب القصير الأمد. هو سبب للراحة، لأن آلة الحرب الروسية، التي أنفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكثير على تحديثها، تم الكشف عنها كـ"نمر من ورق" لا يمكنه تشكيل تحدٍ جاد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في صراع تقليدي. وهو سبب للرعب، لأن الجيش الذي لا يستطيع شن حرب ذات تقنية عالية، منخفضة نسبيًا من الأضرار الجانبية، سيشن حربًا منخفضة التقنية، ومرتفعة بشكل مروّع على مثل هذا النوع من الأضرار. وتتكبد أوكرانيا، حسب تقديراتها الخاصة، 20000 ضحية في الشهر. على النقيض من ذلك، تكبدت الولايات المتحدة حوالي 36000 ضحية في العراق على مدار سبع سنوات من الحرب. على الرغم من شجاعتها وعزمها، تستطيع كييف أن تصمد - ولكن ألا تهزم - جارًا يزيد حجمه عن ثلاثة أضعاف حجمها في حرب الاستنزاف. هذا يعني أن أوكرانيا بحاجة إلى القيام بأكثر من مجرد إبطاء الجيش الروسي. فستحتاج إلى كسر عموده الفقري في أسرع وقت ممكن".وتابعت الصحيفة، "لكن هذا لا يمكن أن يحدث في حرب المدفعية عندما تستطيع روسيا إطلاق حوالي 60 ألف قذيفة يوميًا مقابل ما يقرب من 5000 قذيفة من الجانب الأوكراني. وكما يقول المثل، الكمية لها صفة خاصة بها. تزود إدارة بايدن أوكرانيا بمدافع الهاوتزر المتقدمة وقاذفات الصواريخ والذخائر، لكنها لا تصل بالسرعة الكافية. حان الوقت الآن ليخبر جو بايدن فريق الأمن القومي بما قاله ريتشارد نيكسون لفريقه عندما كانت إسرائيل تعاني جراء الخسائر التي منيت بها في حرب يوم الغفران: بعد سؤاله عن الأسلحة التي كانت القدس تطلبها، أمر الرئيس السابع والثلاثون موظفيه بـ "مضاعفتها"، مضيفًا، "الآن أخرجوا من هنا وأنجزوا المهمة". إن الضرورة الملحة للفوز قريبًا - أو على الأقل فرض تراجع القوات الروسية عبر جبهة عريضة، بحيث تكون موسكو، وليس كييف، هي التي تسعى وتطالب بالسلام ، هذه الضرورة تتفاقم بسبب حقيقة أن الوقت ليس حكما لمصلحة الغرب. قد تلحق العقوبات المفروضة على روسيا أضرارًا طويلة المدى على قدرتها على النمو. لكن يمكن للعقوبات أن تفعل الكثير فقط على المدى القصير لتقويض قدرة روسيا على إحداث دمار. تفرض هذه العقوبات أيضًا خسائر فادحة على بقية العالم، والخسائر التي يستعد العالم لدفعها مقابل التضامن مع أوكرانيا ليست بلا حدود. لا يمكن أن يستمر النقص الحاد في الغذاء والطاقة والأسمدة، إلى جانب اضطرابات الإمدادات والزيادات في الأسعار التي تنتج عنها حتمًا، إلى الأبد في المجتمعات الديمقراطية ذات التسامح المحدود مع الألم".وأضافت الصحيفة، "في غضون ذلك، يبدو أن بوتين لا يدفع ثمناً باهظاً، سواء في عائدات الطاقة (التي ارتفعت بسبب ارتفاع الأسعار) أو في الدعم العام (أيضًا بفضل مزيج من القومية والدعاية والخوف)، لحربه. ما الذي يمكن أن تفعله إدارة بايدن أكثر من ذلك؟ يجب أن تأخذ مخاطرتين محسوبتين، بناءً على اختراق مفاهيمي واحد. المخاطر المحسوبة: أولاً، كما اقترح الأدميرال المتقاعد جيمس ستافريديس، يجب أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لتحدي الحصار البحري الروسي لأوديسا من خلال مرافقة سفن الشحن من الميناء واليه . سيعني ذلك أولاً السماح لتركيا بالسماح لسفن الناتو الحربية بعبور المضائق التركية إلى البحر الأسود، الأمر الذي قد يترتب عليه بعض التنازلات الدبلوماسية غير المريحة لأنقرة. والأخطر من ذلك أنه قد يؤدي إلى مواجهات وثيقة بين السفن الحربية الروسية وحلف شمال الأطلسي. لكن ليس لروسيا أي حق قانوني في حصار آخر ميناء رئيسي في أوكرانيا، وليس لها حق أخلاقي في منع المنتجات الزراعية الأوكرانية من الوصول إلى الأسواق العالمية، وليس لديها ما يكفي من القوة البحرية لمواجهة البحرية الأميركية. ثانيًا، يجب على الولايات المتحدة مصادرة أصول البنك المركزي الروسي المقدرة بنحو 300 مليار دولار المحتفظ بها في الخارج لتمويل احتياجات الجيش وإعادة الإعمار في أوكرانيا. يبدو أن الإدارة مترددة على أساس أنها قد تنتهك القانون الأميركي وتشكل سابقة مالية سيئة، والتي من شأنها أن تكون حججا جيدة في ظروف أقل قسوة. في الوقت الحالي، ما نحتاج إليه بشكل عاجل هو ذلك النوع من الخسارة المالية لروسيا التي فشلت العقوبات الأخرى في إحداثها".وبحسب الصحيفة، "هذا هو ما يقودنا إلى الاختراق المفاهيمي: سيكون للمعركة في أوكرانيا تأثير أكبر في آسيا مما سيكون لها في أوروبا. قد تطمئن الإدارة نفسها إلى أنها أوقعت خسائر بشرية في صفوف الجيش الروسي بالقدر الكافي لدرجة أن روسيا لن تغزو أي بلد آخر قريبًا. هذا الأمر صحيح إلى حدٍ ما. ولكن إذا انتهت الحرب بوجود بوتين في السلطة بشكل مريح واستحواذ روسيا على خُمس أوكرانيا، فإن بكين ستستخلص الدرس القائل بأن العدوان يأتي بنتيجة. وسوف نخوض معركة على تايوان - مع الخسائر البشرية والاقتصادية الهائلة - في وقت أقرب بكثير مما نعتقد. خلاصة: الحرب في أوكرانيا ستكون إما مقدمة لحروب لاحقة أو خاتمة لها. ويحتاج الرئيس بايدن إلى فعل أكثر مما عليه بالفعل للتأكد من أن هذه الحرب ستكون الأخيرة".