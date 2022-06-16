هل الميزان الاوكراني يميل لصالح موسكو؟ تقرير يكشف الواقع!

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أثار التقدم العسكري الروسي في شرق أوكرانيا هذا الشهر مخاوف متزايدة في الغرب من أن ميزان الحرب يميل لصالح موسكو. لكن مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يعتقدون أن هذه المخاوف مبالغ فيها، وأن الدفاعات الأوكرانية لا تزال قوية في حرب الاستنزاف البشعة هذه.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "قال مسؤول كبير في الإدارة يوم الثلاثاء لكاتب المقال، "نحن نشارك مخاوفنا، ولكننا نعتقد في الوقت الحالي أن الأوكرانيين في وضع جيد ومجهزين لصد التقدم، بينما يواجه الروس تحديات الاستدامة الخاصة بهم". جادل المسؤولون الأوكرانيون بأنهم بحاجة إلى المزيد من الأسلحة الثقيلة، بسرعة، للوقوف في وجه الهجوم الروسي في مقاطعتي لوهانسك ودونيتسك في الشرق. لنأخذ مثالًا واحدًا فقط، غرد ميخايلو بودولاك، مسؤول أوكراني كبير، عبر حسابه على تويتر هذا الأسبوع بأن بلاده بحاجة إلى 300 نظام صاروخي متعدد الإطلاق، أو MLRS - ما يقرب من 30 ضعف ما هو على الطريق. يوضح المثال مشكلة توريد الأسلحة التي تقلق العديد من الخبراء الأميركيين. يقول المسؤولون إنه تم بالفعل تسليم أربع قاذفات صواريخ من طراز MLRS، بانتظار وصول ثمانية أخرى قريبًا. قال اللفتنانت جنرال بن هودجز، الذي قاد قوات الجيش الأميركي في أوروبا، "إثنتا عشرة قذيفة لا تكفي. ولو حتى قليلاً. يبدو أننا نستمر في تسديد اللكمات، وكل ما يفعله هو إطالة أمد الحرب"."وتابعت الصحيفة، "وقال ستيفن هادلي، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس جورج دبليو بوش، لكاتب هذا المقال إنه يوافق على أن الإدارة بحاجة إلى تسريع تسليم الأسلحة. وأضاف: "إن الأمور التي نحتاجها لوقف الروس ليست في جعبتنا. إن مسؤولي الإدارة محقون في أن هذا ليس وقت الذعر بشأن أوكرانيا، لكن على الرئيس بايدن أن يثبت، بطريقة تلفت الانتباه في كييف وموسكو، أنه مستعد حقًا للوفاء بوعده بمنح أوكرانيا "الوسائل لردع الروس والدفاع عن نفسها ضد المزيد من العدوان"، وذلك بحسب ما جاء في مقالته التي نشرت في 31 أيار في صحيفة نيويورك تايمز. ويمكنه التأكيد على ما سبق من خلال تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، وبسرعة أكبر، في الوقت الذي تخوض فيه المعارك بوجه هجوم روسي وحشي. ويقول مسؤولو البنتاغون إن المزيد من الأسلحة قادمة، لكنهم يحذرون من أن التسليم والتدريب سيستغرقان وقتًا. ومن المقرر أن يكمل أول فريق أوكراني تدريباته على MLRS يوم الأربعاء، وسيتم نشره الأسبوع المقبل، وفقًا لمسؤولين. سيبدأ فريق أوكراني آخر التدريب بمجرد انتهاء الفريق الأول".وأضافت الصحيفة، "يشكو الأوكرانيون أيضًا من عدم امتلاكهم للمدفعية الثقيلة الكافية ونفاد ذخيرة الأنابيب الموجودة لديهم. ويقول مسؤولو البنتاغون إن الوضع أكثر تعقيدًا. الأوكرانيون يفتقرون بالفعل إلى ذخيرة لمدفعيتهم القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، والتي تطلق قذائف من عيار 152 ملم. وجابت الولايات المتحدة العالم بحثًا عن قذائف تناسب هذه الأنابيب، وحثت المنتجين في دول حلف وارسو السابقة، مثل بلغاريا ورومانيا، على استئناف الإنتاج. لتزويد أوكرانيا بمدفعية موثوقة، بدأ البنتاغون قبل شهرين في شحن مدافع هاوتزر M777 أميركية الصنع، والتي تطلق قذائف عيار 155 ملم. قامت الولايات المتحدة بتسليم أكثر من 100 منها، ويبلغ الإجمالي من جميع الموردين الغربيين حوالي 200 أنبوب - أي ما يعادل القوة النارية لـ 10 كتائب مدفعية. كانت قذائف المدفعية الأوكرانية شديدة لدرجة أن عشرات من أنابيب M777 احترقت ويجري حالياً إصلاحها. قال مسؤولون مطلعون إن ذخيرة مدافع الهاوتزر M777 تبدو مناسبة. وقدمت الولايات المتحدة في البداية 250000 طلقة، وبمعدل الاحتراق الحالي، فإن لدى الأوكرانيين ما يقرب من 30 إلى 40 يومًا من الإمداد. المزيد قادم، حيث يعمل متعاقدو الدفاع الأميركيون في نوبات ثلاثية، ويتوقع البنتاغون توفير مخزون ثابت من 20 إلى 30 يومًا لأوكرانيا في المستقبل".وبحسب الصحيفة، "في غضون ذلك، منيت روسيا بخسائر بشرية مذهلة، وكذلك الأمر في ما يتعلق بالمعدات. يقدر البنتاغون أن الروس فقدوا 2600 عربة مدرعة، أو حوالي 30 في المائة من مخزونهم. ويشمل ذلك حوالي 1000 دبابة و1600 ناقلة جند مدرعة. وأطلق الروس أيضًا ما يقرب من 70 في المائة من ذخائرهم الموجهة بدقة، وبسبب العقوبات الغربية، قد لا تتمكن موسكو من إعادة إمداد تلك الذخائر المهمة. منذ الأيام الأولى للحرب، كان مسؤولو البنتاغون يخشون من إمكانية تطويق الأوكرانيين في الشرق باستخدام " تكتيك الكماشة" أو ما يسمى بـ"الضربة المزدوجة". لكن الهجمات المضادة الأوكرانية عطلت الروس عند نقطتي الكماشة، خاركيف بالقرب من الحدود الروسية وخيرسون بالقرب من البحر الأسود. ولم يستجب الروس بخفة. وقال هودجز: "لا يملك الروس القدرة على المناورة الحربية والتي يحتاجون إليها لتحقيق اختراق هائل". ويجادل بأن الأداء الروسي في هذه الحرب يظهر أنهم يفتقرون إلى القيادة والسيطرة والتكتيكات اللوجيستية والأرضية المتكاملة لمثل هذا الهجوم المعقد".وختمت الصحيفة، "قد يكون المتغير الحاسم في هذه الحرب الوحشية الطويلة هو "الصبر الاستراتيجي"، على حد تعبير الجنرال المتقاعد في الجيش الأسترالي ميك رايان. لم يفز الأوكرانيون حتى الآن، لكنهم لم يخسروا أيضاً. وينبغي أن يتلقوا الكثير من الاسلحة قريباً".