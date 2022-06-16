تلسكوب يلتقط إشارات غريبة... هل هي حياة خارج كوكب الأرض؟

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قالت الصين إن تلسكوبها العملاق Sky Eye ربما التقط إشارات على وجود حضارات غريبة، وفقاً لتقرير صادر عن صحيفة Science and Technology Daily المدعومة من الدولة، والتي يبدو أنها حذفت التقرير والمنشورات المتعلقة بالاكتشاف.وكشف التقرير نقلاً عن كبير العلماء في فريق بحث حضارة خارج الأرض، تشانغ تونجي، إن الإشارات الكهرومغناطيسية ضيقة النطاق التي رصدتها Sky Eye - أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم - تختلف عن الإشارات السابقة التي تم التقاطها، ويقوم الفريق بفحصها بشكل أكبر. تم تصنيع التلسكوب من قبل جامعة بكين نورمال، المرصد الفلكي الوطني التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة كاليفورنيا، بيركلي.وليس من الواضح سبب إزالة التقرير على ما يبدو من موقع Science and Technology Daily - الصحيفة الرسمية لوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية - على الرغم من انتشار الخبر بالفعل على شبكة التواصل الاجتماعي Weibo ونشرتها وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك تلك التي تديرها الدولة.وفي أيلول 2020، أطلق تلسكوب Sky Eye، الواقع في مقاطعة Guizhou جنوب غرب الصين ويبلغ قطره 500 متر، رسمياً بحثاً عن حياة خارج كوكب الأرض.وقال تشانغ إن الفريق اكتشف مجموعتين من الإشارات الغريبة في عام 2020 أثناء معالجة البيانات التي تم جمعها في عام 2019، ووجد إشارة أخرى مشبوهة في عام 2022 من بيانات المراقبة لأهداف الكواكب الخارجية.ويعتبر تلسكوب سكاي أي الصيني حساس للغاية للإشارات اللاسلكية منخفضة التردد ويلعب دوراً مهماً في البحث عن الحضارات الفضائية، حسبما ورد في التقرير الذي نشرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".وأضاف التقرير، أن الإشارات المشبوهة يمكن أن تكون أيضاً نوعاً من التداخل اللاسلكي وتتطلب مزيداً من التحقيق.