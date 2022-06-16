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الأسد: سأصدر تعليمات لبدء إجراءات الاعتراف الرسمي بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

Lebanon 24
16-06-2022 | 07:30
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أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، أنه سيصدر تعليمات لبدء إجراءات الاعتراف الرسمي بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وكتبت وزارة الإعلام في جمهورية دونيتسك عبر قناتها على تليغرام: "هنأ الرئيس السوري بشار الأسد وفد جمهورية دونيتسك الشعبية على تحرير معظم أجزاء الجمهورية وقال إنه سيصدر تعليمات إلى وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية لبدء إجراءات الاعتراف الرسمي بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية".
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وأكد وزير خارجية الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد أنهم سيبدؤون الإجراء على الفور.
يذكر أن وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية نتاليا نيكونوروفا، كانت قد التقت وزير خارجية الجمهورية العربية السورية فيصل المقداد خلال زيارتها إلى العاصمة السورية دمشق.
خلال الاجتماع، أطلعت نيكونوروفا المقداد على تاريخ الصراع في دونباس، وكذلك على الوضع الحالي للعملية العسكرية لتحرير الإقليم.
بدوره، أشار وزير الخارجية السوري إلى أوجه التشابه في مصير الشعبين الصديقين، وأدان سياسة الولايات المتحدة والدول الغربية التي تزود أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة وبالتالي تصبح متواطئة في الجرائم في دونباس.
وأعرب عن ثقته في أن الجهود المشتركة لقوات الجمهورية مع القوات المسلحة الروسية ستساعد في تحرير دونباس من النظام الأوكراني وإحلال السلام والهدوء في الإقليم.
 
(سبوتنيك)
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