Advertisement

عربي-دولي

مدفيديف: زيارات الزعماء الغربيين إلى كييف غير مجدية

Lebanon 24
16-06-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-962722-637909890936719228.jpg
Doc-P-962722-637909890936719228.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، زيارات القادة الغربيين الثلاثة إلى أوكرانيا بأنها "غير مجدية".


جاء ذلك في تغريدة لمدفيديف على صفحته في موقع "تويتر"، حيث أشار إلى أن السياسيين الأوروبيين إنما "يحبون زيارة كييف"، إلا أن الفائدة من تلك الزيارات هي صفر. وتابع مدفيديف أن القادة الأوروبيين مرة أخرى سيعدون كييف بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والإمداد بمدافع هاوتزر قديمة، ثم بعض الفودكا فقطار العودة إلى الوطن، كما حدث منذ مئة عام. وكل شيء على ما يرام، لكن ذلك لا يقرّب أوكرانيا قيد أنملة إلى السلام، بينما عقارب الساعة تتحرك.
Advertisement
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:45 | 2022-06-17
17:00 | 2022-06-17
16:55 | 2022-06-17
16:30 | 2022-06-17
16:00 | 2022-06-17
15:39 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website