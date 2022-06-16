السيسي يعزل قاضيا كبيرا من منصبه

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا بعزل المستشار محمد علي محمود هاشم، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته.



وجاء القرار وفقا للجريدة الرسمية في مصر، وللحكم الصادر عن مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة، حيث طالب القرار وزير العدل بتنفيذه.

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(روسيا اليوم)