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عربي-دولي

إتّفاق روسي - تركي - إيراني حول إدلب... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
16-06-2022 | 11:00
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قالت روسيا وتركيا وإيران، الخميس، في بيان مشترك بعد محادثات في كازاخستان، إنها اتفقت على بذل المزيد من الجهود لضمان استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية.

كما سلط البيان الضوء على "ضرورة الحفاظ على الهدوء على الأرض من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأن إدلب" دون تحديد ما يعنيه ذلك لخطط تركيا لتنفيذ عملية عسكرية تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية هناك.
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وفي وقت سابق اليوم، قال مبعوث روسيا الخاص في سوريا ألكسندر لافرنتيف، إن روسيا حاولت إقناع تركيا بإلغاء خططها لشن عملية عسكرية في سوريا، وذلك خلال محادثات في كازاخستان، أمس الأربعاء.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الخميس، عن لافرنتيف قوله: "حاولنا إقناعهم بأنه يتعين حل الأمر عبر وسائل سلمية دون اللجوء إلى العنف، لأن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد".
 
(العربية)
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