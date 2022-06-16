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عربي-دولي

عقوبات روسيّة جديدة على أستراليا... من شملت؟

Lebanon 24
16-06-2022 | 12:30
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس أن موسكو وسعت "القائمة السوداء" لأستراليا، لتشمل 121 شخصا إضافيا من ممثلي وكالات إنفاذ القانون ورجال الأعمال والصحفيين.


وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "ردا على تشديد العقوبات التي تفرضها الحكومة الأسترالية، والتي تنطبق على عدد متزايد من المواطنين الروس بمن فيهم المسؤولون وأفراد عائلاتهم، فضلا عن ممثلي قطاع الأعمال ووسائل الإعلام، تمت إضافة 121 أستراليا إلى قائمة الممنوعين من دخول (روسيا)، من كبار مسؤولي وكالات إنفاذ القانون ورجال الأعمال والخبراء والصحفيين الذين يصيغون أجندة معادية للروس في ذلك البلد".
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وأوضح البيان أن الأشخاص المدرجين في "القائمة السوداء" يمنع دخولهم روسيا إلى أجل غير مسمى، وأضاف: "نظرا إلى أن كانبيرا الرسمية لا تعتزم التخلي عن مسارها المناهض لروسيا وتواصل فرض عقوبات جديدة، سيستمر العمل على تحديث قائمة الحظر الروسية".
 
 
(روسيا اليوم)
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