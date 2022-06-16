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عربي-دولي

إعتقال مواطن في إيران... ما صلته بالفرنسيين؟

Lebanon 24
16-06-2022 | 13:00
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أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الخميس، اعتقال مواطن كان على صلة بالفرنسيين الاثنين المعتقلين بتهمة التجسس.

وحسب المعلومات تم اعتقال أحد العناصر المرتبطة بالتيار اليساري الماركسي المسؤول عن إثارة الفتنة والاضطرابات في التجمعات العمالية بينما كان على وشك الفرار من البلاد، مشيرة إلى أن الشخص المعتقل قام بتنسيق خطوات الجاسوسين خلال لقاء جمعه بهما قبل عيد العمال.
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وإحدى مهام هذا العنصر كانت دمج مسيرات العمال والمعلمين لتحويلها إلى اضطرابات وأعمال شغب تعم البلاد.

وقامت قوات الأمن الإيرانية من المديرية العامة للمخابرات في محافظة أذربيجان الغربية غرب إيران باعتقال المتهم بينما كان يحاول الهروب من البلاد بتوجيهات من جماعات معادية لإيران. وكان قد تم القبض على اثنين من الجواسيس الفرنسيين منذ حوالي شهر. 
 
(روسيا اليوم)
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