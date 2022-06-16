الخارجية الروسية: من المستحيل استبعاد روسيا بشكل قانوني من منظمة التجارة العالمية

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، إنه لا يجوز بشكل قانوني استبعاد روسيا من منظمة التجارة العالمية.



وأضاف نائب الوزير، في حديث للصحفيين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لا توجد عملية قانونية تسمح بذلك. ولكن في الظروف السائدة حاليا بات وللأسف الشديد كل ما هو مستحيل، ممكنا".

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(روسيا اليوم)