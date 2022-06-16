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عربي-دولي

الخارجية الروسية: من المستحيل استبعاد روسيا بشكل قانوني من منظمة التجارة العالمية

Lebanon 24
16-06-2022 | 14:30
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قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، إنه لا يجوز بشكل قانوني استبعاد روسيا من منظمة التجارة العالمية.

وأضاف نائب الوزير، في حديث للصحفيين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لا توجد عملية قانونية تسمح بذلك. ولكن في الظروف السائدة حاليا بات وللأسف الشديد كل ما هو مستحيل، ممكنا".
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(روسيا اليوم)
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