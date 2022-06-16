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عربي-دولي

لافروف: هناك محاولات لجعل مولدوفا أوكرانيا ثانية

Lebanon 24
16-06-2022 | 15:30
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أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن أمله في أن يفهم العسكريون الغربيون مخاطر إرسال الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا.

وقال: "إذا رشح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا إلى عضويته فسيكون بذلك مستعدا لغض الطرف عن معاييره لصالح الجغرافيا السياسية".
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وأضاف: "كييف وقعت بنفسها على أنها لا تريد مفاوضات مع روسيا".

وشدد لافروف، على أن "هناك محاولات لجعل مولدوفا أوكرانيا ثانية".
 
(روسيا اليوم)
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