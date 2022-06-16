شركة طيران يابانية تغيّر شعارها بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا

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أعلنت شركة الطيران اليابانية المنخفضة الكلفة "ZipAir" أنها ستغيّر شعارها بشكل حرف "زد" باللغة اللاتينية، لتجنّب أي لغط، إذ يستخدم الجيش الروسي في أوكرانيا ومناصروه هذا الحرف شعارًا لهم.وقال رئيس الشركة التابعة للخطوط الجوية اليابانية شينغو نيشيدا خلال مؤتمر صحافي "أعتقد أن بعض الأشخاص قد يطرحون تساؤلات إذا رأوا هذا الشعار دون أن يكون مرفقًا بأي تفسير".ولفت نيشيدا إلى أن الشعار كان يجب تغييره لنفي أي صلة بين شركته والغزو الروسي لأوكرانيا. ونقلت وسائل إعلام محلية قوله "كان من الأفضل أن يتمّ التخلص من هذه المخاوف".وأكّدت الشركة أن شعارها الجديد سيكون شكله هندسي بالألوان الخضراء والسوداء والبيضاء، على أن يتمّ اعتماده اعتبارًا من السبت.ومنذ 2020، تربط رحلات الشركة اليابانية مطار طوكيو-ناريتا الدولي ببانكوك وسيول وهونولولو وسنغافورة ولوس أنجليس.