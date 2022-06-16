عريس ضرب عروسه أمام الحضور قبيل الدخلة لأنها فازت عليه!

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تعرضت عروس في أوزبكستان في حفل زفافها إلى اعتداء غريب ومفاجئ، حيث وجه عريسها إلى رأسها ضربة بطول ذراعه.ووجه عريس ضربة قوية على رأس عروسه بعد أن تغلبت عليه في لعبة يبدو تقليدية في مثل هذه المناسبات.وعلى الرغم من استياء العروس من هذا التصرف العنيف ومغادرتها الحفل بعد تلقيها الضربة الفجائية، إلا أن الشواهد تدل على أن الضحية ستعيش مع زوجها الجديد، وفق "روسيا اليوم".وأفيد بأن رجال الشرطة تدخلوا وأجروا محادثات وقائية مع العروسين ووالديهما، فيما رفعت السلطات دعوى ضد رب الأسرة الجديدة، بموجب مادة تدور حول أعمال شغب طفيفة.