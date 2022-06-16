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عربي-دولي

4 زعماء أوروبيين يدعمون من كييف انضمامها للاتحاد

Lebanon 24
16-06-2022 | 17:00
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زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الحكومة الإيطالي ماريو دراغي، كييف، حيث أكدوا دعم أوروبا لأوكرانيا بينما من المتوقع أن يقرر الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل ما إذا كان سيمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة رسمياً للانضمام إلى الاتحاد.
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في سابقة لقادة 3 دول كبرى في الاتحاد الأوروبي منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 كانون الثاني، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أمس، كييف وانضم اليهم الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، والتقوا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القصر الرئاسي لمناقشة قضيتين أساسيتين: الأولى تتعلق بمطالب حكومة كييف المتكررة بمد قواتها بأسلحة ثقيلة، والثانية، بإعلان صريح عن قبول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.
واكد ماكرون خلال مؤتمر صحافي أن بلاده وألمانيا وإيطاليا ورومانيا تدعم منح أوكرانيا فوراً وضع المرشح الرسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال: "نحن الأربعة ندعم منحها فوراً وضع المرشح للعضوية، وأضاف أن "هذا الوضع سيكون مصحوباً بخريطة طريق".
وقال ماكرون انهم بامكان اوكرانيا تلعويل على اوروبا، مؤكدا ان الدول الاوروبية ستقف مع كييف "حتى النصر".
وبعد زيارة ماكرون وشولتس ودراغي الذين وصولوا الى كييف برحلة استمرت 10 ساعات بالقطار، لبلدة إربين في محيط كييف، حيث تم العثور على جثث نحو 300 مدني بعد انسحاب القوات الروسية من هناك في نهاية آذار الماضي، أشاد ماكرون ببطولة الأوكرانيين في هذه المدينة التي شهدت جرائم حرب ومجازر.
وأضاف: "رأينا جميعنا صور مدينة مدمّرة، مدينة بطلة، فهنا أوقف الأوكرانيون، من بين أماكن أخرى، الجيش الروسي الذي كان متوجهاً إلى كييف".
ورداً على سؤال حول التصريحات التي قال فيها إنه لا ينبغي إذلال روسيا عرّضته لانتقادات شديدة في أوكرانيا، دافع ماكرون عن نفسه قائلاً: "كانت فرنسا بجانب أوكرانيا منذ اليوم الأول، نحن بجانب الأوكرانيين بشكل لا لبس فيه ونأمل من أوكرانيا بأن تقاوم وتفوز بنهاية هذه الحرب".
وكان ماكرون أعلن في وقت سابق، إنه جاء لتوجيه رسالة وحدة أوروبية ودعم لكييف للحاضر و للمستقبل، لأننا نعلم أن الأسابيع القادمة ستكون صعبة جداً.
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