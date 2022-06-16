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عربي-دولي

الولايات المتحدة تُدين التصريحات المسيئة للنبي محمد في الهند

Lebanon 24
16-06-2022 | 21:51
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أدانت الولايات المتحدة تصريحات مسؤولين في الحزب الهندي الحاكم أساءت للنبي محمد وأثارت ضجة في الدول الإسلامية.
وجاء هذا في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين، بحسب فرانس برس.
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وقال برايس: "ندين التصريحات الهجومية التي أدلى بها اثنان من مسؤولي حزب بهاراتيا جاناتا، ونحن سعداء برؤية الحزب يدين هذه التصريحات بشكل علني".
وأضاف: "نثير بشكل منتظم مع الحكومة الهندية على مستويات عليا المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد ونشجع الهند على تعزيز احترام حقوق الإنسان".
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