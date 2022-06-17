بطائرات مسيّرة مسلّحة.. قصف تركي لاجتماع قادة كبار من "الكردستاني" شمال العراق

قصفت تركيا يوم الأربعاء الماضي في العراق "مركزا لحزب العمّال الكردستاني كان يجتمع فيه قادة كبار" من الحزب، حسبما أفادت أمس الخميس قناة "تي آر تي خبر" التلفزيونيّة التركيّة الرسميّة.

واستنادا إلى القناة التي لم تذكر أيّ مصادر، استخدمت أنقرة "طائرات مسيّرة مسلّحة" لاستهداف مبنى "يُستخدم مجمّعًا لحزب العمّال الكردستاني" في سنجار، وذلك خلال عمليّة نفّذها الجيش والاستخبارات التركيان بشكل مشترك.

وأضافت القناة أنّ "قادة كبارا" من حزب العمّال الكردستاني كانوا في اجتماع وقت الضربة وأنّه جرى تحييد "ستة إرهابيّين"، حسب تعبيرها.

ويخوض حزب العمال الكردستاني تمرّدا ضد الدولة التركية منذ عام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.

(سكاي نيوز)